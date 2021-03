Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 2 marzo, 1188 casi di coronavirus, 144 in più rispetto a ieri. A Roma città sono stati registrati 644 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11mila tamponi molecolari e 26mila tamponi rapidi per un totale di 37mila test, oltre 2mila in più rispetto a ieri. Sono morte 29 persone, comunica la Regione Lazio nel consueto bollettino. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Nel Lazio sono attualmente positive al coronavirus 35795 persone. Di queste, 33738 persone si trovano in isolamento domiciliare, 1831 persone sono ricoverate nei reparti ordinari e 226 pazienti sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

L'andamento dei contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 287 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono undici i ricoveri.

Asl Roma 2: sono 256 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono novanta i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 101 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 99 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 170 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 2 marzo

Ad oggi sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 135 pazienti positivi a Covid-19. Sono 21 i pazienti più gravi che necessitano di terapia intensiva.Sono invece 2.061 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Così si legge sul bollettino diffuso dall'ospedale romano.