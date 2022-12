Covid Lazio, bollettino di oggi 2 dicembre: 1.493 nuovi casi, 6 morti e 1.493 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.394 tamponi antigenici e 2.402 tamponi molecolari per un totale di 16.796 test.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 2 dicembre 2022, 2.755 nuovi casi positivi, 430 in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.493. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.394 tamponi antigenici e 2.402 tamponi molecolari per un totale di 16.796 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,4 per cento. La Regione Lazio ha comunicato anche 6 decessi, uno in meno rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Attualmente nel Lazio sono 49.996 i pazienti attualmente positivi a Covid 19. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 743, più 9 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31, più 1 rispetto a ieri. Le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare sono 49232. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.640 persone.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 556 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 527 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 110 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 303 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Nelle province si registrano 647 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 209 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 289 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 55 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 94 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.