Covid Lazio, bollettino di oggi 15 gennaio: 12096 nuovi casi e 15 morti, 6200 contagi a Roma Il bollettino di oggi: nel Lazio sono stati rilevati 12.096 nuovi casi positivi, oltre 3mila in meno rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati rilevati 12.096 nuovi casi positivi, oltre 3mila in meno rispetto a ieri, nella giornata di oggi, sabato 15 gennaio 2022. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,6 per cento. Sono stati comunicati anche 15 decessi, 10 in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 6.200.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati sono 1.734, più 59 rispetto a ieri, e 204 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I pazienti guariti sono 5.120. Per quanto riguarda la campagna vaccinale è stato vaccinato con la dose booster il 53 per cento della popolazione over 12 e l'obiettivo è di arrivare a fine mese a 3.5 milioni di dosi superando il 70 per cento della popolazione adulta (over 18).

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 3.001 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.576 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 623 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 625 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.930 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 719 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.238 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 363 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 610 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.