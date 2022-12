Covid Lazio, bollettino di oggi 12 dicembre 2022: 1.373 nuovi casi, 8 morti e 839 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.267 tamponi molecolari e 7.608 tamponi antigenici per un totale di 8.875 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è 15,4 per cento.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 12 dicembre 2022, 1.373 nuovi casi positivi, 998 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 8 decessi, 4 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.267 tamponi molecolari e 7.608 tamponi antigenici per un totale di 8.875 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è 15,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 839.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio sono 51.743, di cui 50.909 in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 808, 22 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 26, numero stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.467 persone.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 285 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 271 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 88 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 147 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Nelle province si registrano 239 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 148 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 18 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 26 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.