Covid Lazio, bollettino di oggi 11 settembre: 362 casi positivi, 3 morti e 191 contagi a Roma Il bollettino di oggi, 11 settembre: nel Lazio sono stati diagnosticati 362 nuovi casi positivi, più 16 rispetto a ieri, 42 casi in meno rispetto a sabato scorso. I casi a Roma città sono a quota 191. I decessi sono 3, i pazienti ricoverati sono 445, meno 12 rispetto a ieri, e le terapie intensive sono 59, più 2 rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 11 settembre, 362 nuovi casi positivi, più 16 rispetto a ieri, 42 casi in meno rispetto a sabato scorso. I casi a Roma città sono a quota 191. I decessi sono 3, i pazienti ricoverati sono 445, meno 12 rispetto a ieri, e le terapie intensive sono 59, più 2 rispetto a ieri. Sono stati processati 7757 tamponi molecolari e quasi tredicimila tamponi antigenici per un totale di oltre 20mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,7 per cento. "In attesa della circolare del Ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati", si legge nel bollettino diffuso dalla Regione Lazio. L'indice Rt è in calo a 0,75 e in calo è anche il tasso di incidenza dei casi ogni 100mila abitanti.

I casi di Covid nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 94 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 4: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 39 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 62 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 11 settembre

I pazienti positivi al Covid ricoverati all'istituto Spallanzani di Roma sono attualmente 68, 6 in meno rispetto a ieri. Tre persone sono in via di dimissione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15, dato stabile rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.125, si legge nel consueto bollettino.