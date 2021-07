Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 10 luglio, 176 nuovi casi positivi, 41 in più rispetto a ieri. Sono stati registrati anche 3 decessi. I pazienti ricoverati sono 131, meno 4 rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 26, meno 1 rispetto a ieri. Sono stati elaborati quasi 8mila tamponi molecolari e circa 17mila test antigenici per un totale di oltre 24mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 115. "Mantenere alta l’attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento, vaccinarsi", le raccomandazioni della Regione Lazio.

L'assessore D'Amato ha ricordato che "i casi positivi, a causa della Variante Delta, sono destinati ad aumentare, soprattutto tra chi non si è vaccinato o non ha ancora completato il percorso vaccinale. La priorità è vaccinarsi e mantenere alta l’attenzione sulle regole di prevenzione dal contagio, non facciamo gli stessi errori della scorsa estate".

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 52 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: 15 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 23 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Frosinone: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Latina: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 10 luglio

All'Istituto Spallanzani di Roma sono attualmente ricoverati 32 pazienti Covid positivi, 2 in più rispetto a ieri. Sono 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.859. Lo comunica la direzione sanitaria dell'ospedale romano, si legge nel bollettino diffuso dall'ospedale romano.