Covid Lazio, bollettino di oggi 1 gennaio 2023: 2.294 nuovi casi, 3 morti e 1.225 contagi a Roma

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 1 gennaio 2023, 2.294 nuovi casi positivi, 271 in meno rispetto a ieri. I pazienti deceduti sono stati 3, numero stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 1.115 tamponi molecolari e 10.699 tamponi antigenici per un totale di 11.814 test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è al 19,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.225.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Attualmente nel Lazio sono positive a Covid-19 46.946 persone, di cui 46250 in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali sono 672, 25 in meno rispetto a ieri. Stabili a 24 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono guarite oltre 2mile persone.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 406 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 429 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 390 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 131 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 242 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Nelle province si registrano 593 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 184 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 294 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 59 i nuovi casi e 0 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.