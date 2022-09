Covid Lazio, bollettino di giovedì primo agosto: 1.698 nuovi casi e 7 morti, 816 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.698 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 7 morti. Si contano 816 contagi a Roma.

Nella giornata di oggi, giovedì primo settembre 2022, si contano 1.698 casi di pazienti positivi al Covid 19, 59 in più rispetto a ieri, a fronte di 14.971 test effettuati, 3.170 tamponi molecolari e 11.801 antigenici. Il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid è di 11,3%. Come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, nella regione Lazio oggi si contano 7 morti, 1 in più rispetto a ieri e 6.326 persone guarite, mentre nella capitale i contagi sono 816 nelle province i nuovi pazienti sono 561.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio attualmente si contano 65.976 casi positivi e 65.408 persone in isolamento domiciliare, mentre all'interno delle strutture ospedaliere si trovano 527 persone ricoverate nei reparti ordinari, 11 in meno rispetto a ieri e 41 in terapia intensiva, a fronte dei 43 letti occupati ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 11.999 persone e altre 1942.488 sono guarite a fronte di 2020.463 casi esaminati.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 306 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 307 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 76 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 123 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 122 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 222 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 201 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.