Covid Lazio, bollettino di giovedì 7 luglio: 11.333 nuovi casi e 5 morti, 5.682 casi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di giovedì 7 luglio 2022: 11.333 nuovi casi positivi e 5 morti. A Roma città i contagi sono 5.682.

A cura di Beatrice Tominic

Sono stati registrati 11.333 nuovi pazienti contagiati dal virus di covid-19 nella giornata di oggi, a fronte di 46.643 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore di cui 40.637 antigenici e 6.006 molecolari: il rapporto fra pazienti positivi al coronavirus e test effettuati ha raggiunto il 24,2%. Oggi sono state registrate anche 5.622 persone guarite e 5 morte, 2 in meno rispetto a ieri. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, nella città di Roma, i nuovi contagi sono 5.682, mentre nelle province se ne contano 3065.

La situazione nelle strutture ospedaliere

All'interno della regione Lazio le persone attualmente positive sono 186.188 e 185.324 sono quelle che si trovano in isolamento domiciliare. Nelle strutture ospedaliere, i pazienti positivi al coronavirus ricoverati in reparti ordinari sono 793, 57 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva si contano 71 letti occupati, 6 in più rispetto a ieri, mercoledì 6 luglio. Dall'inizio della pandemia, infine, sono stati registrati 11514 morti e 1588.228 pazienti guariti dal covid 19 a fronte di 1785930 casi totali.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.194 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.035 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.453 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 524 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 867 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.195 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Asl di Frosinone: sono 970 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.432 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 237 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 426 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.