Covid Lazio, bollettino di giovedì 10 novembre: 2.887 nuovi casi e 4 morti, 1.531 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 2.887 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 4 morti. Si contano 1.531 contagi a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi i nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19 sono 2.887, 246 in più rispetto a ieri, mercoledì 9 novembre. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.256 test, di cui 4.145 molecolari e 14.111 antigenici: il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid, invece, è di 15,8%. Come di consueto, lo ha comunicato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione, inoltre, oggi sono stati registrati 4 morti, uno in più di ieri, mercoledì 9 novembre mentre le persone guarite sono 1.656. Nella capitale i contagi di oggi hanno raggiunto quota 1.531, mentre nelle province i nuovi pazienti sono 744.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

All'interno della regione Lazio gli attuali casi positivi sono 48.341 con 47.710 persone in isolamento. Nelle strutture ospedaliere si trovano ricoverate 603 persone nei reparti ordinari, 12 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 28, una in più di ieri. Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 12.268 persone e altre 2135.648 sono guarite a fronte di 2196.257 casi esaminati in totale.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 510 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 560 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 461 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 195 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 296 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 235 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 336 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.