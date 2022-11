Covid Lazio, bollettino di domenica 13 novembre: 2.402 nuovi casi e 2 morti, 1.296 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 2.402 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 2 morti. Si contano 1.296 contagi a Roma.

Nella giornata di oggi, domenica 13 novembre, sono stati registrati 2.402 nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19 di , 511 in meno rispetto a ieri, sabato 12 novembre. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.118 tamponi in totale,1.970 test molecolari e 11.148 antigenici. Il rapporto fra i tamponi effettuati e i pazienti positivi al covid, invece, è di 18,3%, come comunicato dall'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione, inoltre, oggi sono stati registrati 2 morti, 3 in meno di ieri, sabato 12 novembre. Le persone guarite dal coronavirus registrate oggi, invece, sono 1.336. Nella capitale i contagi di oggi sono 1.296, mentre nelle province i nuovi pazienti sono 634.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi nella regione Lazio sono 49.203, con 48.538 persone in isolamento domiciliari. Nelle strutture ospedaliere si trovano ricoverate 637 persone nei reparti ordinari, 13 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 28, una in più di ieri. Dall'inizio della pandemia si contano 12.278 morti e 2142.807 persone guarite su 2204.288 casi esaminati in totale.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 427 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 475 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 394 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 152 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 244 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 174 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 298 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 52 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 110 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.