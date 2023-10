Cosa non torna sulla vicenda del rottweiler caduto in testa a una ragazza incinta a Roma La ricostruzione sull’episodio accaduto nel centro storico di Roma lo scorso venerdì, quando un cucciolo di rottweiler è caduto in testa a una ragazza di 28 anni incinta. Il cane è morto, la 28enne è adesso in buone condizioni.

A cura di Enrico Tata

Nel cuore del centro storico di Roma, in via Frattina, un rottweiler è caduto in testa a una ragazza di 28 anni incinta. Il cane è morto in seguito alla caduta, mentre la ragazza è stata trasferita d'urgenza al Policlinico Umberto I, ma adesso le sue condizioni sono buone e anche quelle del feto. Le indagini su quanto accaduto, tuttavia, sono ancora in corso: come è potuto accadere un fatto simile? Ricordiamo che un cucciolo di rottweiler può arrivare a pesare intorno ai 40 chili.

Cane cade dalla finestra: la ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto alle ore 12.15 di venerdì 27 ottobre nel cuore del centro storico di Roma, all'altezza del civico 59 di via Frattina, una delle vie più esclusive della Capitale a pochi passi da piazza di Spagna. Il cane, almeno secondo le prime versioni, è caduto in testa alla ragazza, precipitando da una finestra al terzo piano di un palazzo.

Una versione, questa, che viene contestata dal compagno della padrona del cane, Codi il nome del cucciolo che purtroppo ha perso la vita. L'uomo ha dichiarato a Fanpage.it che secondo lui il rottweiler è caduto sull'asfalto e la ragazza, per lo spavento, "è caduta a terra battendo la testa". Come detto, la ragazza è rimasta in osservazione nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I, ma non è stata mai in pericolo di vita e le sue condizioni di salute adesso sono buone.

Leggi anche Cane le precipita addosso mentre cammina, come sta la donna incinta finita in ospedale

"Il giorno dopo abbiamo parlato con vari testimoni oculari, tra i quali una persona che al momento dell'accaduto era accanto alla signora: ha detto che il cane non l'ha nemmeno sfiorata, ma che lei per paura vedendolo cadere si è lanciata all'indietro e ha sbattuto la testa. Un cane di cinquanta chili che cade da un'altezza di tredici metri se colpisce una persona la schiaccia. Il leggero trauma riportato non è compatibile con un peso da una tale altezza. Inoltre dalle foto scattate si vede chiaramente che sono distanti tre quattro metri", ha raccontato ancora l'uomo.

Com'è possibile che il rottweiler sia caduto dalla finestra in via Frattina

Intanto la padrona del cane, Emilia Mikela Pawlak il suo nome, adesso rischia un'indagine per lesioni. Ma com'è stato possibile che l'animale sia caduto dal terzo piano di un palazzo? Sicuramente la finestra dell'appartamento era aperta e altrettanto certamente la padrona era in casa. L'ipotesi più plausibile è che il cucciolo (undici mesi di età) sia stato attratto da qualcosa, un uccello, un gatto oppure "avrà creduto che qualcuno lo stesse chiamando", è ancora la versione del compagno della padrona del cane.

"Il cane è stato comprato dal migliore allevatore in Italia, abbiamo animali domestici da anni, ora due cani e cinque gatti salvati dalla strada, che teniamo come figli, basta chiedere a chiuque al centro di Roma, Codi era la mascotte di via Frattina", ha raccontato ancora l'uomo a Fanpage.it.

I soccorsi in ritardo al cucciolo

Un altro punto da chiarire è il motivo per cui l'animale non sia stato soccorso subito. Per diversi minuti l'animale è rimasto a terra, agonizzante, in attesa di un'ambulanza veterinaria, che è arrivata purtroppo in ritardo, a quasi due ore di distanza dall'incidente. "Codi non è morto sul colpo, ma è rimasto a terra agonizzante, e non è vero neanche che ce ne siamo fregati, perché vederlo lì ed essere completamente impotenti ci ha distrutti, è un dolore indescrivibile. Questo solo chi ha un animale domestico lo può capire".