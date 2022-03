Cosa fare a Roma per la festa della donna 2022: gli eventi in programma l’8 marzo L’8 marzo a Roma sono in programma diversi eventi per la Festa della Donna, dalle visite gratuite ai musei agli aperitivi e cene al ristorante.

A cura di Alessia Rabbai

La Festa della donna è una ricorrenza per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime. Anche a Roma e dintorni sono diversi gli appuntamenti in programma per l'8 marzo. Che siate single, in coppa, che vogliate trascorrere la Festa della donna in compagnia di amiche o amici, ecco cosa fare nella Capitale dalle visite gratuite ai musei statali agli aperitivi e cene al ristorante.

Mostre e musei a Roma

L'8 marzo l'ingresso ai musei statali per le donne è gratis. Tra le varie iniziative culturali organizzate per la ricorrenza ci sono le visite alla Villa dei Quintili e alle Terme di Caracalla. Ai Mercati di Traiano si parlerà del ruolo della donna nell’antica Roma, al Museo Napoleonico ci sarà il racconto delle nobildonne ribelli, al Museo della Repubblica Romana e al Mausoleo Ossario Garibaldino verranno narrate le storie di amore e le imprese al femminile del Risorgimento italiano, al Museo della Scuola Romana, alla Galleria d’Arte Moderna e al Museo Pietro Canonica le artiste del Novecento. Al Museo di Roma in Trastevere verrà mostrato un video delle donne curde in guerra. Altri appuntamenti sono in programma a Sant’Urbano alla Caffarella, alla Villa di Massenzio al Celio, al Teatro di Marcello e al Parco dell’Aqua Virgo.

Passeggiata con visita al Castello di Santa Severa



Al Castello di Santa Severa l'8 marzo è in programma l’iniziativa ‘A spasso con le donne' organizzata in collaborazione con la Consulta delle Donne del Comune di Santa Marinella. Una passeggiata sul mare con visita al borgo con un percorso all’interno dei musei, Torre Saracena e Battistero ripercorrendo le orme di Santa Severa e delle donne che sono passante o hanno vissuto nel borgo nel corso dei secoli. L’appuntamento è alle 14.3o e alle 15.30 sarà offerta una degustazione.

Dove: strada statale 1 chilometro 52

Costo: Gratis, la vita è per un massimo di 25 persone con prenotazione obbligatoria al numero 339 708 9535.

Gustare un dolce alla mimosa

In occasione dell'8 marzo pasticcerie e locali di Roma e dintorni omaggiano le donne con il tradizionale dolce mimosa. In versione torta e mousse, è una preparazione a base di crema pasticcera e vaniglia, che si può trovare nella sua versione classica o rivisitata e arricchita con diversi e gustosi ingredienti. Cosa c'è di meglio di una bella passeggiata e di una tappa in pasticceria per concedersi una dolce pausa? Magari accompagnandola anche con dei cocktail rinfrescanti.

A cena al ristorante con le amiche

La Festa della Donna può essere anche un'occasione per ritrovarsi con le amiche e prendersi un momento di condivisione delle proprie esperienze famigliari e professionali tra la routine quotidiana. Un pranzo o una cena al ristorante dove ritrovarsi e confrontarsi sui temi che riguardano l'attualità o semplicemente concedersi un momento di svago e relax in compagnia. A Roma e dintorni la scelta di locali e ristoranti è ampia per vedersi per un aperitivo, una merenda, un pranzo o per una cena.