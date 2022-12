Cosa fare a Roma a Capodanno 2023: eventi e attrazioni il 31 dicembre Molti eventi colorano la notte del 31 dicembre 2022, in attesa di Capodanno: dai concerti agli spettacoli teatrali, fino ad arrivare agli appuntamenti per i più piccini.

A cura di Beatrice Tominic

Fuochi d’artificio davanti al Colosseo.

Sono molti gli eventi organizzati per la notte di Capodanno 2023, alcuni anche gratuiti, dedicati sia ai più piccini che agli adulti per aspettare e poi celebrare la venuta nel nuovo anno. Fra tutti gli appuntamenti più famosi nella capitale sono sicuramente quelli del concertone al Circo Massimo nella notte di San Silvestro fino allo scoccare della mezzanotte, la serata organizzata da Cinecittà World per grandi e piccini e gli spettacoli che accolgono spettatori e spettatrici nei vari teatri romani.

Concertone al Circo Massimo

Appuntamento gratuito al Circo Massimo per il concertone di Capodanno. Inizialmente previsto ai Fori Imperiali, l'evento di sposta nella splendida cornice del Circo Massimo dove può essere accolto un maggior numero di persone: gli spettatori e le spettatrici attese sono almeno 50mila. A cantare dalla serata di San Silvestro fino alle prime ore del 2023 insieme ai fan Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni.

La festa di Capodanno al Cinecittà World.

Festa di Capodanno a Cinecittà World

Si presenta come la festa di Capodanno più grande di Roma quella ospitata al parco Cinecittà World. Nella serata di San Silvestro il parco diventa un enorme villaggio ricco di divertimento: nei suoi più di 300000 metri quadrati, dalle ore 18 alle 6 della mattina di Capodanno, visitatori e visitatrici possono gustare 8 diversi cenoni a tema, 40 attrazioni che resteranno aperte fino a notte inoltrata, oltre a 9 palchi musicali di 4 discoteche, 3 spettacoli dal vivo e 2 concerti live, cene spettacolo e dj set.

Nel Teatro1 attesti Sfera Ebbasta e Shiva, mentre nella Cristal sarà ospitata la Sexy Dinner con Rocco Siffredi e Valeria Visconti. Un altro tipo di serata, invece, con la cena spettacolo di Jerry Calà; lo spettacolo di Maurizio Mattioli e l'arrivo di Taylor Mega e Gaia Bianchi. Per gli amanti della musica techno house anche dj internazionali come Undermoon con una line-up che include DJ Rush, Dax J, Perc, Rose, J. Fernandes, P41.

Per i più piccini il Capodanno è sulla neve sopra alle quattro attrazioni del Regno di ghiaccio; ma non mancano occasioni ghiotte per tutti i gusti: il Capodanno in Piazza nella Cinecittà Street ospita un revival anni 60, 70, 80 e 90, mentre la Discoteca di Cristallo è il posto giusto per chi balla solo a ritmo di musica commerciale e, in chiusura, per il Capodanno Latino si può contate sul ritmo di Manolito a.k.a. La Cura. Pausa dalle danze soltanto a mezzanotte, quando allo scoccare del nuovo anno parte lo spettacolo pirotecnico. E per chi vuole tornare a casa evitando di guidare, Cinecittà World mette a disposizione un servizio di navette attivo fino alle 6 di mattina.

Dove: Cinecittà World,

Costi e biglietti: Acquistabili online da 40 a 159 euro o alla cassa da 60 fino a 179 euro.

Fuochi d’artificio a Cinecittà World.

Edoardo Leo all'Auditorium Parco della Musica

Uscirà il primo gennaio al cinema il suo nuovo film "I migliori giorni", ma già dalla sera prima Edoardo Leo decide di fare compagnia durante l'attesa per il nuovo anno. Sale in scena con il suo "Ti racconto una storia" all’Auditorium Parco della Musica, sala Santa Cecilia, alle ore 22, appena due ore prima di salutare definitivamente il 2022.

Edoardo Leo, il 31 dicembre all’Auditorium Parco della Musica.

Si tratta di un reading-spettacolo che raccoglie appunti, letture e pensieri di Leo in grado di far riflettere, ma di strappare anche sorrisi. L'autore si interroga su comicità e poesia, spesso due ambiti molto più vicini di quanto si pensi, citando scrittori celebri come Benni, Calvino, Eco, Marquez, ma anche articoli di giornale, testi di giovani autori e aneddoti della propria vita personale.

Dove: All'Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin, 10,

Costi e biglietti: Acquistabili online da 63 euro fino a 110 (varia in base al posto)

Maurizio Battista, il 31 dicembre all’Auditorium della Conciliazione.

Maurizio Battista all'Auditorium Conciliazione

Si tratta di una versione speciale dello show "Tutti contro tutti", quella portata per Capodanno da Maurizio Battista in scena in tre serata, 31 dicembre 2022, primo e due gennio 2023, all'Auditorium Conciliazione. Nella serata di San Silvestro lo spettacolo comincia alle ore 22: anche in questo caso spettatori e spettatrici passano la mezzanotte in teatro. Nei suoi monologhi Battista analizza le relazioni e i ritmi, spesso frenetici, della vita; ma anche il rapporto con i social network e i suoi tipici sketch sul legame con i parenti, con un focus particolare sulla suocera.

Dove: All'Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione, 4

Costi e biglietti: Acquistabili online da 69 euro fino a 130(varia in base al posto)

Enrico Brignano, il 31 dicembre al Palazzo dello Sport.

Enrico Brignano al Palazzo dello Sport

Chiude la triade comica Enrico Brignano, ospitato al Palazzo dello Sport con il suo "Ma diamoci del tu", che dal 4 gennaio ricomincia il tour partendo da Varese. Rivolgersi alle altre persone dando del lei è un modo formale di approcciarsi, spesso si usa con persone di una certa età. nel suo spettacolo Brignano presenta l'esigenza di rivolgersi dando solo del tu per prendersi confidenza con il pubblico e raccontare, in scena, il suo rapporto con la tecnologia, ricordare le crisi economiche, ecologiche e sanitarie, aneddoti sull'amore, sul sesso e sui legami personali e sociali.

Dove: Al Palazzo dello Sport, piazzale Pier Luigi Nervi, 1

Costi e biglietti: Acquistabili online da 58 euro fino a 115 (varia in base al posto)

Rapunzel al Teatro Brancaccio

Teatro anche per i più piccini al Brancaccio: è qui che viene messo in scena il musical di Rapunzel, la principessa dai lunghi capelli d'oro e dall'amico camaleonte come raccontato da Disney e Lorella Cuccarini nei panni di Gothel. L'appuntamento è alle ore 21 con l'ingresso in sala, mentre alle 21.30 inizia lo spettacolo con un intervallo. A mezzanotte si brinda tutti e tutte insieme con la compagnia e un flute di spumante e, subito dopo, si continua a festeggiare con musica e intrattenimento.

L’entrata del Teatro Brancaccio mentre va in scena Rapunzel.

In omaggio per ogni spettatore la bag di Capodanno con prosecco, snack e panettone per gli adulti e succo, snack, panettone e sorpresa regalo per bimbi e bimbe. Previsti, infine, pacchetti famiglia con due bambini e un adulto o due bambini e due adulti.

Dove: Al Teatro Brancaccio, via Merulana 244

Costi e biglietti: Acquistabili online da 80 euro fino a 120 (varia in base al posto), ma i bambini sotto i 14 anni pagano 35 euro con il ridotto.