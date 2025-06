video suggerito

Cosa emerge dai tatuaggi della donna trovata morta a villa Pamphili: gli indizi dai disegni Indagini in corso sui quattro tatuaggi trovati sul corpo della donna trovata morta, insieme a sua figlia di pochi mesi, all’interno di Villa Pamphili a Roma. Quei disegni nascondono indizi importanti per l’identificazione della salma? Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non sono state ancora identificate mamma e figlia, una bimba di pochi mesi, trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili, il più grande parco cittadino di Roma. La polizia ha diffuso nei giorni scorsi le fotografie di quattro tatuaggi che potrebbero aiutare l'identificazione della donna e infatti al 112 sono arrivate diverse chiamate. Al momento le segnalazioni sono al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile, ma per ora non hanno portato ad alcun risultato.

Gli indizi sui quattro tatuaggi sul corpo della donna

I tatuaggi sul corpo della donna sono quattro:

Uno al braccio destro, nella parte esterna all'altezza dell'omero: sono raffigurati degli uccelli, forse pappagalli stilizzati

uno sulla parte alta della pancia, sulla fascia addominale superiore: sono raffigurate delle peonie, tenute insieme da catenelle legate a stelle a cinque punte

un altro sul piede destro, nella parte interna vicino al malleolo: è raffigurato, forse, un pipistrello

un altro raffigura una tavola da surf con uno scheletro, probabilmente il tatuaggio eseguito meglio e forse quello più significativo.

Il tatuaggio della tavola da surf: colori della bandiera lituana?

Il tatuaggio della tavola da surf, infatti, non sono è quello tecnicamente eseguito meglio, ma forse è anche quello più importante delle indagini. La tavola ha i colori che sembrano ricordare quelli della bandiera lituana: giallo, verde e rosso. Una coincidenza?

Leggi anche Nessun fiore e nemmeno un biglietto per le vittime di Villa Pamphili

Secondo un tatuatore intervistato dal quotidiano La Repubblica, merita attenzione anche il tatuaggio con i fiori. Negli anni, sostiene, ne ha tatuati di simili ai rom e ogni stellina simboleggia, per loro, un membro della famiglia.

I due pappagalli: tatuaggio fatto in casa o in carcere

I due pappagalli, spiega il tatuatore, è il tatuaggio realizzato in modo più approssimativo, probabilmente fatto in casa o in carcere. Dubbi invece sul presunto pipistrello: secondo qualcuno è uno scarabeo, presunto simbolo del viaggiatore, di una persona che arriva da lontano. Secondo altri è uno scarabeo egizio.

I quattro tatuaggi non sembrano appartenere a una sola cultura, non sembra esserci un riferimento evidente: uno scarabeo egizio, infatti, sembra totalmente estraneo alla cultura dell'est Europa a cui, invece, rimanderebbero i colori lituani. Appartenente alla cultura rom sembrerebbero essere le catenelle che tengono insieme le stelline, ma del tutto estranea è la tavola da surf.

Questi disegni nascondono simboli e significati? Oppure sono semplicemente ornamentali? In ogni caso, la speranza degli investigatori è che qualcuno possa riconoscerli e portare all'identificazione delle due vittime e, di conseguenza, al responsabile del delitto.