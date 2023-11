“Correte, la sta picchiando di nuovo”: bimbo chiama il 112 e fa arrestare il compagno della madre Un bambino ha chiamato il 112 e fatto arrestare il compagno della madre, un 38enne violento che la stava picchiando selvaggiamente. L’uomo ora è in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trentotto anni è stato arrestato ieri notte con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Tornato a casa ubriaco, ha cominciato a picchiare la moglie, una donna di trentadue anni che da tempo era costretta a sopportare violenze e abusi da parte dell'uomo. Stavolta a chiamare il 112 è stato il figlio della donna, un bambino preoccupato per l'incolumità della madre. "Venite, sta picchiando mia mamma", ha detto il bimbo. E così, dopo poco, sono arrivati i carabinieri della stazione di Valmontone e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro per controllare la situazione, soccorrere la donna e fermare l'uomo.

Quando i militari sono arrivati hanno trovato l'uomo ubriaco e la donna con numerose ferite causate dalle percosse. Portata all'ospedale di Colleferro e presa in carico dai medici, è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Una volta uscita dall'ospedale, la 32enne è andata in caserma per denunciare il compagno. Ai carabinieri ha raccontato che l'uomo la picchiava da tempo, e diventava ancora più violento quando era ubriaco. Era arrivata ad avere paura non solo per la sua vita, ma anche per quella del suo bambino, costretto ad assistere alle violenze dell'uomo giorno dopo giorno. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Non era la prima volta che i carabinieri entravano in quell'abitazione. Già a giugno avevano ricevuto una segnalazione per le continue violenze, e avevano trovato la donna con numerose ferite sul corpo. Anche in quell'occasione era andata in ospedale e aveva ricevuto una prognosi di quindici giorni.