in foto: Albino Ruberti

Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è risultato positivo al coronavirus. Dopo aver ricevuto l'esito del tampone rapido che certificava il contagio, Ruberti si è messo in quarantena nella sua abitazione e sta attendendo il risultato del tampone molecolare di conferma. Nelle prossime ore saranno sottoposti a test tutti coloro con cui ha avuto contatti recenti, anche alcuni membri della giunta regionale. Inoltre verranno sanificati i locali della sede della Regione. In particolare sono già in corso le operazioni presso la palazzina A della sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo, Roma.

Ruberti conferma: "Sono positivo, ma asintomatico"

"Sono risultato positivo al tampone rapido, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l'esito degli altri accertamenti. So che sono scattati i protocolli del caso in Regione", ha dichiarato Ruberti all'AdnKronos Salute.