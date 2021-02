Sono 717 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore su un totale di oltre 13mila test (8mila molecolari e 5mila antigenici). Lo ha comunicato la Regione Lazio nel bollettino di oggi, lunedì 1 febbraio. Sono 38 le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dal coronavirus, e 2390 le guarite. Il rapporto tra tamponi e positivi è più basso rispetto a ieri e si attesta sull'8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 5%. I casi nella città di Roma scendono sotto quota 400, con un totale di 351 contagi. "Bisogna mantenere alta l'attenzione, oggi è il primo giorno di rientro in zona gialla – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti".

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono tre i ricoveri. Si registrano undici decessi con patologie.

Asl Roma 2: 234 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantadue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi con patologie.

Asl Roma 3: 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl Roma 4: 35 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Asl Roma 5: 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl Roma 6: 98 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl di Latina:108 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 64, 76, 85, 87 e 92 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: 8 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 92 anni con patologie.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 1 febbraio

Presso l'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi 142 pazienti positivi al coronavirus. In 29 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1904. Così si legge sul bollettino odierno dell'ospedale romano.