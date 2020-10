in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio si registrano oggi, 14 ottobre, 543 nuovi casi di coronavirus, diminuiti rispetto ai 579 registrati ieri. Sono state 5 le persone decedute, stabili rispetto alle scorse 24 ore. In tutto il Lazio sono stati elaborati oggi 15.484 tamponi, confermando il trend in costante crescita nella regione da diversi giorni a questa parte. Ieri sono stati processati oltre 15mila tamponi, in linea con il dato registrato ieri. A Roma si registra un'ulteriore incrementi record di nuovi contagi: sono 232 in tutta la Capitale, un numero maggiore rispetto ai 201 casi segnalati ieri.

I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 111 i casi nelle ultime 24 ore, novantaquattro i casi isolati a domicilio e diciassette da ricovero. Si registra un decesso di 81 anni con patologie;

Asl Roma 2: sono 90 i casi nelle ultime 2 ore e si tratta di tredici casi con link familiare o contatto di un caso già noto, otto i casi da ricovero e sette i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 52, 73 e 76 anni con patologie;

Asl Roma 3: sono 31 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quindici casi con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra un decesso di 76 anni con patologie;

Asl Roma 4: sono 40 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di nove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sei casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale;

Asl Roma 5: sono 57 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso di rientro dal Canada, cinque i casi con link al cluster del corriere Bartolini dove è in corso l’indagine epidemiologica e ventinove i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione;

Asl Roma 6: sono 52 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventidue casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso con link dalla Sardegna;

Asl Latina: sono 47 i nuovi casi e di questi ventidue sono con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Frosinone: sono 63 i nuovi casi e si tratta di cinquantasette casi con link familiare o contatto di un caso noto;

Asl Viterbo: sono 25 i nuovi i casi e si tratta di tredici casi con link familiare o contatto di un caso noto. Un caso individuato al test sierologico;

Asl Rieti: sono 27 i nuovi casi e si tratta di quattordici casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

D'Amato: "Ci aspettano giorni difficili"

"Confermo che i prossimi giorni saranno particolarmente difficili e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti. Siamo la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti più tamponi. Aumenteremo ancora questa capacità con l’obiettivo di raggiungere oltre 20 mila tamponi al giorno", afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, commentando i dati dell'ultimo bollettino. Nella regione i casi attualmente positivi sono 11063: di questi, 937 sono ricoverati presso le strutture sanitarie e 85 necessitano della terapia intensiva. I guariti sono in tutto 9350.

Da domani 20mila vaccini antinfluenzali nelle farmacie

Da giovedì 15 ottobre inizieranno ad essere distribuiti nelle farmacie del Lazio i 100mila vaccini antinfluenzali previsti dalla Regione Lazio, 20mila a settimana. Considerato che nel territorio ci sono 1500 farmacie, ciò significa che in ciascuna di esse in media arriveranno meno di 15 dosi a testa. Alcune farmacie contano già prenotazioni oltre i 100 nominativi, rendendo quindi molto difficile soddisfare l'ampia domanda, considerate le richieste che continuano ad arrivare costantemente.