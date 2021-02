Sono stati diagnosticati oggi, venerdì 12 febbraio 2021, nel Lazio 1.089 nuovi casi di coronavirus, 182 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 34 persone, tre in più di ieri e sono stati effettuati 11mila tamponi molecolari e 18mila test antigenici per un totale di 29mila tamponi. A Roma città i nuovi casi sono stati 571. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4 per cento. "Circolazione varianti nel Lazio tra le più basse d’Italia, ma atteso incremento, situazione delicata bisogna mantenere alta l’attenzione. Alta l’adesione nei primi due giorni sul vaccino Astrazeneca, oltre il 97 per cento. Dubbi su vaccino assolutamente infondati, necessario vaccinarsi per immunizzazione", il commento ai dati della Regione Lazio.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Nel Lazio sono attualmente positivi a Covid-19 41.393 persone, di cui 2.140 sono ricoverate nei reparti ordinari e 256 sono quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono quasi 39mila pazienti.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 239 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono trenta i ricoveri.

Asl Roma 2: sono 224 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 108 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 30 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 93 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 111 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 113 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 114 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 12 febbraio 2021

I pazienti positivi a Covid-19 ricoverati all'Istituto Spallanzani sono ad oggi 121, di cui 28 ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio, si legge sul bollettino odierno diffuso dalla direzione sanitaria dell'ospedale romano, sono 1.979.