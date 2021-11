Coronavirus Lazio, bollettino di mercoledì 3 novembre: 456 nuovi casi e 3 morti, 184 contagi a Roma Sono 456 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore. Sono stati processati oltre 15mila tamponi molecolari e oltre 27mila antigenici, per un totale di oltre 43mila tamponi. Tre le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, 428 invece le guarite.

Sono 456 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel bollettino di oggi, mercoledì 3 novembre. Sono stati processati oltre 15mila tamponi molecolari e oltre 27mila antigenici, per un totale di oltre 43mila tamponi. Tre le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, 428 invece le guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 184.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 9752. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 438, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 58. In isolamento domiciliare ci sono 9256 persone. In totale sono morte 8807 persone e ne sono guarite 377876. Il totale dei casi esaminati è di 396435.

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 69 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 3 novembre

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi, mercoledì 3 novembre, 75 pazienti positivi al tampone per la ricerca del coronavirus. I pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva sono 10. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono a questa mattina 3296", si legge nel bollettino medico diffuso dall'ospedale romano.