Coronavirus Lazio, bollettino di martedì 9 novembre: 773 nuovi casi e 12 morti, 343 contagi a Roma

Sono 773 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, martedì 9 novembre. Sono stati processati oltre 12mila molecolari e oltre 21mila antigenici, per un totale di oltre 34mila test. Sono dodici le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, 694 le persone guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 343. "Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 39% rispetto al dato di ieri – ha dichiarato l'assessore Alessio D'Amato – in prevalenza le terze dosi sono il 67%, il 24% sono seconde dosi e le prime dosi sono al 9%. Con il virus non si scherza. Ieri un decesso a Rieti di un uomo di 55 anni non vaccinato, oggi si registrano altri due uomini di 56 e 69 anni non vaccinati. In totale otto su dodici decessi nelle ultime 24 ore sono di persone non vaccinate, e quattro non avevano completato il percorso vaccinale. Rinnovo l'appello a non abbassare la guardia e a eseguire la vaccinazione covid, compresa la terza dose per la popolazione over 60 anni che può essere fatta nella stessa seduta vaccinale del vaccino antinfluenzale. È molto importante".

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 10993. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 523, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 61. In isolamento domiciliare ci sono 10409 persone. In totale sono morte 8851 persone e ne sono guarite 380697. Il totale dei casi esaminati è di 400541.

I ricoveri di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 92 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 163 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 73 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 58 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 107 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 22 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 70 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani 9 novembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 95 pazienti positivi al Covid. Di questi, 16 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3324 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.