Il Seresmi della Regione Lazio ha pubblicato un aggiornamento della mappa con tutti i contagi da coronavirus registrati nei quartieri di Roma. I dati sono aggiornati al 25 marzo 2021. Nella mappa (in alto) i quartieri sono divisi per colori in base al tasso grezzo di incidenza ogni 10mila abitanti: di colore più chiaro i quartieri con incidenza più bassa. In viola scuro i quartieri con tasso di incidenza più alto.

Nell'elenco in basso sono riportati soltanto i quartieri che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare. Tra parentesi i casi riportati nella precedente rilevazione. Il numero non si riferisce ai casi attualmente positivi, ma al numero complessivo dei casi diagnosticati nei quartieri dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 199 (192)

Appia Pignatelli 442 (431)

Quarto Miglio 710 (671)

Tuscolano sud 2004 (1893)

Tuscolano nord 780(758)

Tor Fiscale 124 (121)

Appio Claudio 1388 (1324)

Lucrezia Romana 342 (323)

Quadraro 830 (786)

Centocelle direzionale 69 (65 )

Don Bosco 2504 (2397)

Torre Spaccata 771 (738)

Appio 949 (901)

Latino 948 (907)

Osteria del Curato 906 (849)

Torre Maura 1088 (1052)

Casetta Mistica 70 (66)

Omo 155 (153)

La Rustica 621 (598)

Tor Sapienza 606 (580)

Tor Tre Teste 658 (624)

Centocelle 2931 (2827)

Alessandrina 1605 (1563)

Casilino 547 (528)

Gordiani 1990 (1926)

Torpignattara 2009 (1921)

Casal Bertone 684 (637)

Casal Bruciato 968 (907)

San Basilio 1472 (1401)

Tor Cervara 135 (133)

Tiburtino sud 1117 (1063)

Casal De Pazzi 1468 (1341)

Tiburtino nord 1105 (1054)

Pietralata 727 (702)

Roma Nord Est

Montesacro 656 (632)

Montesacro Alto 1610 (1735)

Aeroporto dell'Urbe 101 (98)

Grottarossa Est 62 (60)

Fidene 659 (626)

Conca d'Oro 726 (696)

Val Melaina 1664 (1585)

Serpentara 1585 (1519)

Casal Boccone 752 (713)

Tufello 669 (644)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 1723 (1656)

Aurelio nord 780 (763)

Aurelio sud 986 (955)

Eroi 778 (736)

Medaglie d'oro 1597 (1550)

Pineto 100 (93)

Villa Pamphili 47 (47)

Primavalle 2688 (2567)

Fogaccia 1553 (1483)

Foro Italico 119 (117)

Della Vittoria 1004 (956)

Prati 656 (634)

Flaminio 495 (484)

Farnesina 877 (832)

Santa Maria della Pietà 1454 (1414)

Ottavia 764 (742)

Villaggio Olimpico 134 (126)

Trionfale 711 (694)

Acquatraversa 433 (419)

Tomba di Nerone 1537 (1470)

Grottarossa ovest 236 (230)

Tor di Quinto 610 (589)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 299 (294)

Buon Pastore 1359 (1304)

Gianicolense 2033 (1930)

Marconi 1504 (1440)

Magliana 258 (255)

Corviale 800 (764)

Trullo 1559 (1510)

Tor di Valle 9 (8)

Torrino 1583 (1512)

Eur 364 (350)

Colli Portuensi 1547 (1492)

Portuense 1207 (1169)

Pian Due Torri 1155 (1118)

Ostiense 277 (269)

Garbatella 1689 (1612)

Valco San Paolo 319 (315)

Navigatori 223 (213)

Tormarancia 1356 (1299)

Tre Fontane 510 (497)

Grotta Perfetta 623 (581)

Cecchignola 477 (453)

Laurentino 968 (914)

Villaggio Giuliano 307 (299)

Roma centro

Parioli 924 (881)

Centro storico 896 (863)

Trastevere 457 (441)

Testaccio 353 (338)

Villa Borghese 31 (31)

Villa Ada 29 (28)

Esquilino 1480 (1427)

San Lorenzo 284 (277)

Salario 1056 (1027)

Nomentano 1617 (1572)

Aventino 280 (270)

Zona Archeologica 64 (62)

Verano 20 (19)

Università 81 (79)

Trieste 373 (1915)

XX Settembre 1990 (358)

Celio 109 (106)