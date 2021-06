Il Seresmi, Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive della Regione Lazio, ha pubblicato la mappa sui contagida coronavirus in tutte le zone e quartieri di Roma. I nuovi dati sono aggiornati a giovedì 3 giugno 2021, mentre tra parentesi è indicato il dato della rilevazione della scorsa settimana. Il numero dei contagi per ogni quartiere si riferisce ai casi totali di coronavirus diagnosticati dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia e non ai casi attualmente positivi. I quartieri sono divisi per colore in base al tasso grezzo di incidenza ogni 10mila abitanti. In arancione chiaro e scuro i quartieri con un tasso di incidenza compreso tra 380 e 430 casi ogni 10mila abitanti. In viola scuro i quartieri con più di 620 casi ogni 100mila abitanti. Nell'elenco sono riportati soltanto i quartieri che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 242 (241)

Appia Pignatelli 484 (481)

Quarto Miglio 835 (833)

Tuscolano sud 2681 (2672)

Tuscolano nord 956 (954)

Tor Fiscale 161

Appio Claudio 1738 (1724)

Lucrezia Romana 400

Quadraro 1237 (1218)

Centocelle direzionale 77

Don Bosco 3197 (317)

Torre Spaccata 977 (970)

Appio 1204 (1197)

Latino 1153 (1145)

Osteria del Curato 1160 (1150)

Torre Maura 1411 (1405)

Casetta Mistica 92 (90)

Omo 189

La Rustica 789 (782)

Tor Sapienza 794 (787)

Tor Tre Teste 833 (823)

Centocelle 3715 (3693)

Alessandrina 2018 (1982)

Casilino 691 (684)

Gordiani 2673 (2658)

Torpignattara 2694 (2674)

Casal Bertone 905 (897)

Casal Bruciato 1367 (1361)

San Basilio 2028 (2004)

Tor Cervara 164

Tiburtino sud 1416 (1401)

Casal De Pazzi 1796 (1787)

Tiburtino nord 1394 (1388)

Pietralata 870 (868)

Roma Nord Est

Montesacro 806 (786)

Montesacro Alto 1989 (1978)

Aeroporto dell'Urbe 139

Grottarossa Est 69

Fidene 869 (867)

Conca d'Oro 954 (945)

Val Melaina 2167 (2157)

Serpentara 1931 (1926)

Casal Boccone 941 (931)

Tufello 888 (882)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 2049 (2037)

Aurelio nord 953 (951)

Aurelio sud 1152 (1153)

Eroi 987 (962)

Medaglie d'oro 1986 (1966)

Pineto 137 (135)

Villa Pamphili 50

Primavalle 3438 (3419)

Fogaccia 2089 (2077)

Foro Italico 124 (123)

Della Vittoria 1286 (1267)

Prati 840 (835)

Flaminio 594 (592)

Farnesina 1044 (1041)

Santa Maria della Pietà 1793 (1783)

Ottavia 982 (977)

Villaggio Olimpico 156 (155)

Trionfale 871 (866)

Acquatraversa 555 (553)

Tomba di Nerone 2008 (2001)

Grottarossa ovest 294 (293)

Tor di Quinto 803 (799)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 345

Buon Pastore 1707 (1700)

Gianicolense 2475 (2461)

Marconi 1923 (1894)

Magliana 304 (300)

Corviale 956 (954)

Trullo 1968 (1959)

Tor di Valle 10 (9)

Torrino 1968 (1955)

Eur 525 (520)

Colli Portuensi 1892 (1886)

Portuense 1456 (1444)

Pian Due Torri 1432 (1420)

Ostiense 356 (355)

Garbatella 2092 (2079)

Valco San Paolo 442 (432)

Navigatori 271 (269)

Tormarancia 1601 (1592)

Tre Fontane 617 (615)

Grotta Perfetta 790 (781)

Cecchignola 588 (584)

Laurentino 1254 (1243)

Villaggio Giuliano 393 (392)

Roma centro

Parioli 1152 (1147)

Centro storico 1127 (1122)

Trastevere 580 (578)

Testaccio 443 (442)

Villa Borghese 35

Villa Ada 34

Esquilino 1916 (1904)

San Lorenzo 365 (362)

Salario 1312 (1299)

Nomentano 2001 (1996)

Aventino 375 (374)

Zona Archeologica 67 (66)

Verano 35

Università 88 (87)

Trieste 2478 (2463)

XX Settembre 465 (462)

Celio 156 (155)