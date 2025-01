video suggerito

Contromano sul lungomare di Ostia, 20enne positivo ad alcol e droga rischia di fare una strage Denuncia a piede libero e ritiro della patente è quanto ha avuto un 20enne, che guidava con alcol e droga nel sangue e aveva imboccato il lungomare Duilio di Ostia contromano, speronando le altre macchine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Fonte: Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni)

Un automobilista ventenne risultato positivo ai test per alcol e droga, ha rischiato di compiere una strage, guidando contromano sul lungomare Duilio di Ostia. A fermarlo sono stati altri automobilisti, che lo hanno portato dai vigili urbani. L'episodio è accaduto nella serata di venerdì scorso 17 gennaio. Il ragazzo, poco più che maggiorenne, è stato denunciato a piede libero e gli è stata ritirata la patente.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto erano circa le ore 19, il ventenne era alla guida di un'auto e stava percorrendo il lungomare Duilio di Ostia, che aveva imboccato contromano. Puntava le auto per speronarle, una manovra pericolosa, che ha messo potenzialmente a rischio sia lui che gli automobilisti e passeggeri delle altre vetture. Ha terminato la sua corsa contro i parapedonali della ciclabile. Non era solo, ma a bordo dell'auto c'erano dei passeggeri, un uomo seduto al posto accanto al guidatore e due giovani nei sedili posteriori. Gli altri automobilisti che si sono accorti delle manovre pericolose che stava facendo, l'hanno bloccato e portato da una pattuglia degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare e ai poliziotti del distretto Lido, che si trovavano sul territorio per dei controlli.

Il bilancio è stato di sette automobili danneggiate. Gli agenti della polizia locale hanno svolto gli accertamenti di rito e i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I poliziotti hanno accompagnato il ragazzo all'ospedale G.B. Grassi di Ostia, dov'è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Esami che sono risultati positivi, dunque il giovane guidava in stato psicofisico alterato. Denunciato a piede libero, gli è stata ritirata la patente.