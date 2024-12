Controlli sui B&B a Roma, 1 su 5 è irregolare: i Nas misurano le stanze e controllano i letti Solo nell’ultima settimana a Roma sono stati controllati oltre 30 B&B, di cui 7 non in regola. Nel video pubblicato dai militari si vedono gli addetti mentre misurano scrupolosamente le dimensioni di stanze e bagni e proprio questo è stato uno dei problemi maggiori evidenziati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

A Roma e in generale in Italia un bed&breakfast su cinque è irregolare. Sono state controllate dai carabinieri dei Nas circa mille strutture ricettive e in quasi duecento sono state riscontrate violazioni delle norme. Solo nell'ultima settimana nella Capitale sono stati controllati oltre 30 B&B, di cui 7 non in regola. Nel video pubblicato dai militari si vedono gli addetti mentre misurano scrupolosamente le dimensioni di stanze e bagni e proprio questo è stato uno dei problemi maggiori evidenziati.

In particolare i carabinieri del Comando per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, hanno controllato strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli ospiti con un totale consentito di posti letto non superiore complessivamente a 8. Un'altra caratteristica fondamentale: il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura, riservandosi una camera da letto all'interno della stessa abitazione.

Complessivamente in seguito ai controlli dei Nas in tutta Italia sono state segnalate 174 persone all'autorità amministrativa e 23 a quella giudiziaria. Sono state accertate in particolare 289 violazioni amministrative e 31 penali per un totale di 155mila euro di multe. Nei casi più gravi è stato disposto il sequestro o la sospensione di 10 strutture, per un valore approssimativo di circa 3,5 milioni di euro.

"Quello della proliferazione incontrollata dei B&B è un fenomeno che non conosce arresto, specialmente negli ultimi anni e nelle principali località turistiche, tra cui Roma dove, a breve, sarà inaugurato l'Anno Giubilare. Sono sempre più gli appartamenti che vengono frazionati per ricavarne strutture ricettive", spiegano i Nas in una nota.