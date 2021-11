Controlli serrati nei luoghi della movida a Roma: isolate alcune piazze della città per assembramenti Controlli nel weekend a Roma contro gli assembramenti. Isolate piazza Trilussa a Trastevere e piazza della Madonna dei Monti. Denunciato anche il titolare di un locale.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Questo weekend sono scattati i controlli della Polizia locale a Roma per evitare gli assembramenti. I presidi sono stati portati avanti soprattutto nelle zone della movida. In alcuni casi, come in piazza Trilussa a Trastevere e in piazza della Madonna dei Monti, le forze dell'ordine sono dovute intervenire isolando temporaneamente l'accesso alle piazze e impedendo l'arrivo ad altre persone, visto l'elevato numero di persone già presenti.

Denunciato il titolare di un locale a Testaccio

Non solo controlli nelle piazze per evitare gli assembramenti ma anche all'interno dei locali della movida romana. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre infatti è stato denunciato e multato il titolare di un locale in zona Testaccio per aver violato diverse norme. Dopo i controlli infatti all'interno del locale è stato rilevato il triplo delle persone consentite. Un controllo più approfondito ha permesso anche di rilevare che le uscite di sicurezza non erano a norma. Solo due giorni fa era stato chiuso un locale al Colosseo. A chiamare le forze dell’ordine erano stati i residenti della zona, che avevano sentito troppi rumori e schiamazzi provenire dal locale.

Anche illeciti per violazione delle norme sul contenimento del Covid-19

Le pattuglie della polizia locale hanno anche svolto delle attività di contrasto alle violazioni delle norme sul contenimento del contagio da Covid-19. In totale sono stati ottanta gli illeciti contestati, soprattutto in alcune zone della città. Tra queste vengono segnalate in particolar modo quelle del centro storico, e dei quartieri di San Lorenzo, Pigneto e Ponte Milvio.