Conca d’Oro, molestata mentre porta a spasso i cani al parco: la segnalazione sul gruppo Facebook Ha continuato ad urlarle contro fino a quando non è stata costretta a tornare a casa: è successo in un parco a Conca d’Oro, come segnalato in un gruppo di quartiere da una ragazza che stava portando a spasso i cani.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Sei di Conca d’Oro se…"

"Vuoi vedere le mie parti intime?", le avrebbe chiesto insistentemente un uomo mentre stava portando a spasso i suoi cani qualche sera fa. "Ha continuato ad urlare la stessa domanda fino a quando non sono tornata velocemente a casa – ha scritto il giorno dopo, denunciando quanto è avvenuto in un parco in zona Conca d'Oro, nella zona a nord est della capitale – Era una persona di una certa età, ma non sono riuscita a vedere dove si trovava perché ho pensato solo ad allontanarmi da quella voce".

È quanto ha scritto la ragazza appena due giorni fa su un gruppo Facebook di quartiere per denunciare quanto accaduto. Dopo le prime righe, però, ha aggiunto di aver scoperto che anche altre persone della zona si sono trovate in una situazione simile alla sua. Nell'ultimo aggiornamento, infine, spiega di averlo visto affacciarsi da un balcone: "Confermo che si tratta di un residente", ha aggiunto successivamente.

Le reazioni degli utenti

Sotto al post, sono quasi una cinquantina i commenti scritti dagli altri utenti. Ed è scattata la preoccupazione in tutto il quartiere. "Se ne avete la possibilità andate in compagnia, sarà più difficile per questi individui essere molestati", suggerisce una donna. E c'è chi chiede un identikit: "Puoi descriverlo (orientativamente)? – scrive una seconda – Anche io ieri sera in via dei Prati Fiscali ho avuto la sensazione che il tipo che mi camminava davanti fosse strano ed ho rallentato. Ma comunque la sera i nostri pelosetti hanno bisogno della loro passeggiata". Un altro, invece, ha aggiunto: "Cercate di fare video o registrare così sarà più facile denunciare".

Il consiglio, secondo alcuni, è sempre quello di denunciare: "Le persone moleste vanno sempre segnalate alle forze dell'ordine – l'invito di un'altra persona – Per una sicurezza per sé stessi e gli altri! Spero che qualcuno abbia chiamato i carabinieri".

Le fa eco uno degli amministratori del gruppo: "In questi casi, come in quello dei furti e del trucchetto dello specchietto, è necessario fare la segnalazione alle forze dell'ordine: scriverlo sul gruppo non fa nulla, se non creare poi anche false notizie o ingigantire la realtà. Certi episodi vanno segnalati alle forze dell'ordine, che interverranno e risolveranno la situazione, su Facebook, si fa chiacchiere da salotto".