Compra la torta per la festa del figlio, tir la investe: morta ex primaria dell’ospedale di Formia Annargenide Astuto, ex primaria del Dono Svizzero di Formia e figura di rilievo nella vita politica cittadina, è stata investita da un tir mentre con marito uscivano dalla pasticceria.

A cura di Natascia Grbic

Domenica di sangue sulle strade in provincia di Latina: l'ex primaria del reparto di oculistica del Dono Svizzero di Formia è stata investita da un camion nei pressi del supermercato Conad, in via Flacca 190 a Gaeta. La dottoressa, la 79enne Annargenide Astuto, era andata in pasticceria con il marito per comprare una torta in occasione del compleanno del figlio quando è stata presa in pieno dal mezzo pesante e trascinata per diversi metri. La donna è morta praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto col tir.

Sotto shock il marito, che ha assistito impotente alla tragedia che si è consumata sotto i suoi occhi. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che invano hanno tentato di rianimare la dottoressa. Non hanno però potuto far altro che constatare il decesso.

A indagare sulla dinamica del sinistro, gli agenti della polizia stradale di Terracina. Dalle prime informazioni, sembra che l'autista del camion non l'abbia proprio vista a causa del sole che gli era andato negli occhi. Solo quando ha sentito le urla delle persone intorno a lui si è accorto di aver investito la 79enne. La dinamica è al vaglio dei poliziotti, che visioneranno anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire precisamente cosa è accaduto.

Annargenide Astudo era molto conosciuta a Formia e Gaeta. Ex primaria del reparto di oculistica del Dono Svizzero di Formia, è stata una figura attiva della vita politica e sociale della cittadina.

"La sua scomparsa, e le circostanze in cui è avvenuta, hanno colpito profondamente tutti coloro che l’hanno conosciuta e che per molti anni hanno lavorato al suo fianco – le parole di cordoglio dell'Azienda sanitaria locale -. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della direzione strategica e di tutti i dipendenti dell’Asl di Latina”.