Cominciano i lavori per la Metro C di Roma a piazza Venezia: la stazione sarà pronta nel 2032 Inaugurato il cantiere della stazione della Metro C a piazza Venezia. “Con una stazione sotto piazza Venezia il valore aggiunto che l’opera darà alla città è senza precedenti”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Inaugurato oggi il cantiere della stazione di piazza Venezia della Metro C, nel cuore di Roma. La nuova fermata dovrebbe essere inaugurata fra dieci anni (ma la speranza è di completare i lavori entro 8 anni) e costerà 700 milioni di euro. Raggiungerà 45 metri di profondità, ma si scaverà fino a 85 metri. Ci saranno otto livelli interrati, 27 scale mobili, 6 ascensori e 110 metri di banchine.

Gli scavi archeologici si svilupperanno su 66mila metri cubi. All'area museale, il cui atrio è previsto al piano -1, si potrà accedere da palazzo Venezia, dal Vittoriano e dai Fori Imoperiali, con un ascensore di vetro. I visitatori potranno osservare il tracciato originario della via Flaminia, dove verrà collocato un edificio con ‘tabernae' e le aule degli ‘auditoria' di Adriano.

"È un'emozione grandissima aprire il cantiere più sfidante del sistema metropolitano mondiale. Con una stazione sotto piazza Venezia il valore aggiunto che l'opera darà alla città è senza precedenti, perché Roma ha bisogno come il pane di mobilità su ferro e perché la stazione nel Centro storico della città permetterà una fruizione del patrimonio archeologico con un polo museale senza precedenti: l'inizio della via Flaminia, gli antichi negozi, l'Università di Adriano scoperta con i primi sondaggi", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Durante i lavori a piazza Venezia, ha detto Gualtieri, saranno portati avanti anche i cantieri delle altre stazione della linea C e, secondo il sindaco, "entro uno o due ann dalla realizzazione di Venezia potremo concludere l'intera Metro C". Per il primo cittadino "Roma e l'Italia non devono aver paura dei cantieri e delle grandi opere, perché tutti i livelli delle istituzioni e dello Stato sono uniti in questa unica strada per innescare la crescita, far ripartire l'economia e far stare Roma al livello delle altre capitali mondiali".

Presente all'inaugurazione anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha dichiarato: "Sindaco, visto che per qualche anno la piazza sarà occupata, da romano di adozione, mettici in condizioni di girare e di lavorare per Roma perché non sempre è facile farlo. Durante i lavori cerchiamo di fare in modo, per i turisti che si fermano qualche giorno, ma soprattutto che i romani e quelli che ci vengano per lavoro, possano godermela a tutte le ore del giorno e della notte".

La Metro C di Roma ha un tracciato complessivo di 26 chilometri per un totale di 29 stazioni previste. Attualmente l'ultima stazione attiva è quella di San Giovanni. La fermata Amba Aradam aprirà a fine 2024 e nel 2025 dovrebbe aprire la stazione Colosseo. Nel 2032, come detto, toccherà a Venezia. Il capolinea della Metro C sarà a Clodio/Mazzini.