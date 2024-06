video suggerito

Cominciano gli Europei di Atletica a Roma: quanto costa vedere Jacobs in finale (si spera) dei 100 metri In programma allo Stadio Olimpico di Roma gli Europei di Atletica dal 7 al 12 giugno 2024. La finale dei 100 metri maschili è prevista nella tarda serata di sabato 8 giugno. Quanto costa comprare il biglietto.

A cura di Enrico Tata

Ventidue e cinquantatre di sabato 8 giugno 2024: questa la data da segnare con il circoletto rosso agli Europei di Atletica che stanno per cominciare allo stadio Olimpico di Roma. È, infatti, l'orario in cui è in programma la finale dei 100 metri maschili, che vedrà tra i protagonisti (almeno questa è la speranza) il campione olimpico in carica Marcell Jacobs.

Quanto costano i biglietti degli Europei di Atletica a Roma

Gli Europei di Atletica sono in programma allo stadio Olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Per le sessioni mattutine, che prevedono le batterie delle diverse gare (e le finali della mezza maratona) i prezzi sono attualmente intorno ai 4 euro.

Per quanto riguarda la serata della finale dei 100 metri maschili, cioè sabato 8 giugno 2024, appuntamento clou della manifestazione, i costi per la Tribuna Tevere alta (ma è in corso una promozione con sconto del 40 per cento) e per la Curva Nord partono da 36 euro a biglietto. Per la Tribuna Tevere Centrale e per la Tribuna Montemario alta il prezzo del biglietto parte da 58 euro. Per quanto riguarda la Tribuna Montemario centrale, praticamente davanti alla linea del traguardo, il prezzo dei biglietti parte da quasi 100 euro. Attualmente (3 giugno) è in corso una promozione con sconto del 40 per cento.

Gli italiani in gara agli Europei di Atletica

Gli Europei di Atletica, appuntamento che precede le Olimpiadi di Parigi in programma fra poche settimane, vedranno in gara 1559 atleti in rappresentanza di 48 Paesi. Le medaglie in palio sono 147 e le finali complessive sono 47. Gli italiani più attesi sono Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Antonella Palmisano (medagliati alle Olimpiadi), a cui si aggiungono Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli, Larissa Iapichino e Mattia Furlani.

Le star internazionali sono Armand Duplantis, l'olandese Femke Bol e i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm.