Come sta la bimba aggredita dai cani dei nonni ad Anguillara: sottoposta a operazione di 5 ore La bimba ha riportato profonde lesioni a testa, viso e arti. È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale, in sedazione profonda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato sottoposta a un delicato intervento multispecialistico durato cinque ore la bambina aggredita ieri dai cani dei nonni ad Anguillara.Le condizioni della piccola, arrivata con ferite gravissime al Policlinico Gemelli di Roma, sono stazionarie e la prognosi rimane riservata. La bimba ha riportato profonde lesioni a testa, viso e arti. È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale, in sedazione profonda.

Anche la nonna si trova in terapia intensiva intensiva dopo l'intervento di ricostruzione del braccio sinistro, dilaniato dai pastori tedeschi di sua proprietà. Dovrà essere sottoposta ad altre operazioni per le lesioni riportate.

Sull'incidente indagano i carabinieri, ma per adesso non è stata formulata alcuna ipotesi di reato. Da una prima ricostruzione dei fatti, la donna era in giardino con la nipotina quando i cani le hanno attaccate, provocando ferite gravi e profonde al viso e agli arti. A salvarle è stato un vicino di casa, che si è frapposto tra loro e i cani, facendoli allontanare. È stato lui ad aver chiamato i soccorsi e a far arrivare ambulanza ed elicottero che hanno soccorso la nonna e la bambina, portate d'urgenza in ospedale in condizioni disperate.

Come mai i cani siano scattati in quel modo e abbiano aggredito nonna e nipote, non è ancora chiaro. La zia ha dichiarato che hanno sempre vissuto in famiglia e che finora non avevano mai dato problemi. I cani sono stati prelevati dall'abitazione e messi in sicurezza nel centro cinofilo di Bracciano, dove sono stati portati anche i tre rottweiler che hanno sbranato e ucciso Paolo Pasqualini nel bosco di Manziana. Un'aggressione molto simile a quella avvenuta ai danni del 39enne, con un esito fortunatamente diverso.