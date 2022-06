Come si vive nella torre Eurosky, il grattacielo dell’Eur dove ha vissuto anche Totti Come si vive nella torre Eurosky dell’Eur a Roma, l’unico grattacielo della Capitale. Ecco come sono all’interno gli appartamenti della torre.

Una palestra panoramica, la più alta d'Italia, un'area Spa a completa disposizione dei residenti, una sala cinema di ultima generazione con vista su tutta Roma, un'area lounge al 24esimo piano per organizzare feste ed eventi privati con amici e parenti. Queste sono alcune delle comodità che offre l'Eurosky, l'unico grattacielo della Capitale, che si trova nel quartiere dell'Eur e in cui hanno vissuto anche Francesco Totti e Ilary Blasi. Il loro mega appartamento era al 27esimo piano (praticamente l'attico) e vantava ben 36 stanze. In pratica, la conduttrice e il capitano della Roma avevano acquistato un intero piano tutto per loro.

La sala cinema privata

Secondo un report sui grattacieli d'Italia, realizzato da Abitare Co, la torre Eurosky dell'Eur è il secondo edificio esclusivamente residenziale più alto d'Italia. Al primo posto c'è la milanese Torre Solaria, che si trova nel distretto di Porta Nuova. Dietro c'è proprio il grattacielo dell'Eur, alto 120 metri.

La vista dal terrazzo di un appartamento

Come si vive nel secondo grattacielo più alto d'Italia

Ma come si vive nella torre Eurosky? Il faraonico appartamento del numero 10 non l'abbiamo visto, ma abbiamo potuto visitare due trilocali (superficie 156 metri quadrati) che si trovano ai piani alti. Attualmente, fa sapere la proprietà, gli appartamenti rimasti liberi sono 50 su un totale di 280 abitazioni, che hanno una superficie che parte dai 50 metri quadrati e può arrivare a oltre 300 metri quadrati. Sono appartamenti modulari e, come nel caso di Totti, l'acquirente può decidere quanti moduli acquistare (potenzialmente, quindi, anche un piano intero).

La veranda

Abbiamo visitato due appartamenti campione, già arredati e a disposizione dei potenziali compratori per le visite. Se l'arredamento scelto dal designer convince l'acquirente, i mobili possono essere acquistati così come sono stati posizionati a un prezzo di favore.

La zona pranzo/salotto

La particolarità delle abitazioni dell'Eurosky sono tre: la prima è l'ecosostenibilità, dato che sul tetto della torre ci sono pannelli fotovoltaici con potenza di 180 kW. La seconda è la domotica integrata in tutti gli appartamenti e azionabile tramite un pannello all'ingresso e la terza è l'utilizzo delle verande e dei terrazzi come vere e proprie stanze aggiunte.

All'ingresso dei trilocali c'è un grande angolo cottura con isola centrale. Davanti c'è un'area salotto con divano da una parte e televisione dall'altra. Nella veranda c'è il tavolo da pranzo che si apre sul terrazzo con vista, ovviamente, su tutta la città. Ci sono due camere da letto e due bagni: la prima è la camera dei bambini o degli ospiti, più piccola e con letto singola e la seconda è una camera matrimoniale con bagno interno. Tutti e tre gli ambienti sono collegati fra di loro attraverso la veranda, in pratica un grande e unico corridoio che mette in collegamento le tre camere.

La camera da letto

Quali sono i prezzi per una casa nella torre Eurosky dell'Eur

Quanto costa vivere nella torre Eurosky? Dipende dal piano e dalla superficie, ovviamente. I piani alti costano di più dei piani bassi e, come è intuibile, un monolocale ha un prezzo totalmente diverso rispetto a un trilocale. Per fare un esempio, tuttavia, un trilocale al sesto piano è stato messo in vendita a circa 480mila euro. Un monolocale all'undicesimo piano è stato invece messo in vendita a poco più di 300mila euro.