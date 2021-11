Come prenotare il richiamo del vaccino Covid nel Lazio per vaccinati con J&J Via libera alle prenotazioni ‘booster’ del vaccino per chi nei mesi scorsi ha scelto Johnson&Johnson. La Regione Lazio ha reso noto che sono aperte da subito le prenotazioni presso i medici di medicina generale, mentre in 24 ore sarà attivata la prenotazione anche sul portale della Regione per le farmacie.

La Regione Lazio è pronta per la somministrazione del richiamo a 180 giorni per chi ha fatto il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Da tempo si discute di somministrare una seconda dose a chi nei mesi scorsi si era vaccinato con Johnson. Secondo gli studi effettuati, la protezione data dal monodose tende a calare più velocemente rispetto a quella degli altri vaccini. E il sottosegretario alla Salute Costa aveva già dichiarato come "L’intendimento è di indicare a tutti la somministrazione eterologa, ossia con vaccino a mRna, passati i 6 mesi dall’inoculazione o per chi vuole anche prima". Da oggi è possibile prenotare la seconda dose dopo Johnson.

Come prenotare il richiamo di J&J nel Lazio

Come prenotare il richiamo del vaccino covid per chi ha fatto Johnson? Secondo quanto comunicato dalla Regione Lazio, chi ha ricevuto il monodose nei mesi scorsi potrà prenotare da subito la seconda inoculazione dai medici di medicina generale, prendendo appuntamento presso il loro studio e recandovisi nei prossimi giorni. Un'altra modalità di prenotazione è quella sul portale regionale, tramite il quale si potrà prenotare la dose nelle farmacie. Per quest'ultima modalità però, bisognerà aspettare ancora 48 ore.

Dose booster per Johnson con Pzifer o Moderna

Sono circa 200mila le persone che nel Lazio si sono vaccinate con Johnson&Johnson. Il vaccino somministrato sarà a base Mrna, per il quale la commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa ha dato parere favorevole per la dose booster. Non sarà quindi somministrato di nuovo Johnson, ma uno tra Pzifer o Moderna. In tutto, sono circa un milione e mezzo i cittadini vaccinati in Italia con il monodose che dovranno accedere al richiamo.