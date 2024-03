Come ha fatto un truffatore a rubare 11mila euro dal conto della vittima nonostante il tetto sui prelievi A Roma un truffatore è riuscito a prelevare 11mila euro dal conto di un’anziana signora a un bancomat di Trastevere. Ma come ha fatto a superare il blocco sul prelievo dei contanti? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, la storia di una signora di 79 anni che è stata truffata a un bancomat di Trastevere a Roma. Il malvivente si è impossessato della tessera dell'anziana e ha prelevato ben 11mila euro. Ma come è stato possibile? Su tutti i conti correnti c'è un limite al prelievo giornaliero, superato il quale all'atm non è più possibile effettuare operazioni. In più, come ha fatto il malvivente a scoprire il codice di sicurezza della signora?

In effetti, come riporta Fabrizio Peronaci sul Corriere della Sera, il ladro non solo si è impossessato del bancomat della vittima, ma si è inventato anche degli ingegnosi stratagemmi per scoprire il pin della tessera e per modificare i limiti di prelievo.

Sono state infatti tre le fasi della truffa: intanto, il malvivente ha scelto come giorno per colpire un sabato, quando le banche sono chiuse (e la riapertura è fissata per lunedì, cioè molte ore dopo).

Poi il truffatore si è assicurato la fiducia dell'anziana. "Dovevo prelevare 100 euro ma l'operazione tardava, c'era qualche intoppo, e così ho accettato l'aiuto che il tizio mi ha offerto, assicurandomi di essere un impiegato della banca", ha raccontato la vittima. La donna è stata distratta e l'uomo l'ha convinta che la sua tessera fosse stata mangiata dall'atm. Fin qui, tutto chiaro. È un classico raggiro per rubare il bancomat.

Ma come ha fatto il truffatore ad utilizzare il bancomat? La prima mossa è stata quella di farsi dire il codice Pin per provare a fare alcuni tentativi per il prelievo. E anche questo è un modus operandi purtroppo classico. Ma, come detto, tutti i conti dovrebbero avere un limite giornaliero al prelievo, fissato (se non si interviene per abbassarlo) intorno ai 2mila euro.

Come ha fatto a rubare più soldi? Ci è riuscito, ancora grazie alla fiducia ormai conquistata, riuscendo a impossessarsi del cellulare della vittima, a entrare nell'app della banca e a chiedere l'autorizzazione per un prelievo più consistente. Operazione che si può autorizzare inserendo un pin ci otto cifre che arriva direttamente via sms.

In questo modo ha alzato tutti i limiti per i prelievi extra, che può essere fissato al massimo a 5mila euro. Approfittando della chiusura della banca ha prelevato 2mila euro il sabato, 2mila euro la domenica e 2mila euro il lunedì. Totale, per l'appunto, 11mila euro.