Come cambia la viabilità a piazza Venezia dal 21 ottobre per i lavori della metro C I lavori per la realizzazione della fermata “Palazzo Venezia” imporranno modifiche alla viabilità privata, con chiusure e deviazioni, e interesseranno anche alcune fermate dei bus.

A cura di Simone Matteis

Fonte: sito Roma Capitale

Cambia la viabilità in piazza Venezia: a causa dei lavori per la realizzazione della nuova stazione della metro C, da sabato 21 ottobre 2023 la circolazione a doppio senso sarà consentita solo sul lato delle Generali, mentre sarà chiuso il tratto della parte di Palazzo Venezia; prevista l'installazione temporanea di nuovi semafori e modifiche alla fermate degli autobus.

Cosa cambia per il traffico privato

Il traffico in arrivo da via Cesare Battisti potrà proseguire dritto verso via del Plebiscito oppure girare a sinistra verso l'Altare della Patria, mentre soltanto gli autorizzati potranno percorrere via del Corso. In piazza Venezia, costeggiando il cantiere della metro C fino a piazza San Marco, si potrà procedere in direzione di via del Teatro Marcello.

Per aumentare la sicurezza dei pedoni e fluidificare il traffico saranno istituiti due semafori: uno all'incrocio tra piazza Venezia, via del Corso e via Cesare Battisti, l'altro tra piazza Venezia e piazza San Marco.

Modificate diverse fermate dei bus

Previste inoltre delle modifiche anche per quanto riguarda il trasporto pubblico, che interesseranno alcune fermate dei bus nell'area dei lavori:

la fermata 70038 in piazza Venezia sarà soppressa (per le linee 40 – 64 – 70 – n8 – n11 – n70 – n98 – n716) e sostituita dalla vicina fermata 81964 in via del Plebiscito;

al posto della fermata sotto palazzo Venezia (per le linee H – 60 – 170 -n8 – n11 – n716) ne sarà temporaneamente istituita una su via IV Novembre, prima di piazza Santi Apostoli, ;

le linee 51 e 85, provenienti da via del Corso e dirette a Fori Imperiali, da piazza Venezia devieranno per piazza San Marco, via di San Venanzio, Ara Coeli e di nuovo su piazza Venezia;

sarà attivata la fermata 80610 Ara Coeli/P.za Venezia per le linee 51 (e 51D nei festivi) e 85.