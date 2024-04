video suggerito

Colosseo da record: nel 2023 è stato visitato da 12 milioni di persone, segnando un +24% di presenze Numeri da record di visitatori per il Parco Archeologico del Colosseo, che è rimasto aperto anche per Pasqua e Pasquetta facendo il pieno di presenze (soprattutto di turisti).

A cura di Redazione Roma

Numeri da record. Nel 2023 il Parco Archeologico del Colosseo è stato visitato 12 milioni 212 mila persone nel 2023, segnando un incremento di presenze del +24% rispetto al 2022, un aumento tutt'altro che trascurabili. Cifre che sono state commentate con entusiasmo dal titolare del Mibact Gennaro Sangiuliano: "In generale abbiamo un incremento di quasi tutti i musei italiani e dei nostri parchi archeologici ma il Colosseo, con Pompei e Uffizi, spicca". I dati sono stati consegnati alla stampa a margine delle visita del ministro della Cultura all'anfiteatro Flavio nel giorno di Pasqua.

Sangiuliano: "Musei aperti niente più beffa di Pasqua per i turisti"

"Sono qui per ringraziare idealmente tutti i lavoratori e le lavoratrici del sistema museale italiano che – ha sottolineato Sangiuliano – prestando la loro opera in questa giornata di festa rendono possibile la fruibilità dei nostri straordinari beni: parchi archeologici, musei. Li ringrazio per lapassione civile che mettono nel loro lavoro". Sì perché sia nella giornata di ieri che in quella di oggi, Pasquetta, i più importanti musei e siti archeologici rimangono aperti, così come a Natale e a Capodanno. Una scelta rivendicata con forza Da Sangiuliano: "È finita la stagione che purtroppo si è vissuta negli anni passati in cui c'era la cosiddetta "beffa di Pasqua": venivano tanti turisti e trovavano chiusi alcuni musei della nostra nazione. Questo non accadeva per il Colosseo ma da qualche parte sì. Adesso i siti sono tutti aperti, sono stati aperti anche a Natale e a Capodanno perché è doveroso rispondere alle richieste dei tanti turisti".