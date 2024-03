Coca dai Caraibi a Roma: estradato ufficiale di polizia tra i 100 ricercati più pericolosi al mondo Santos Medina Familia, alto ufficiale della Polizia Dominicana, è stato estradato a Roma. Gestiva il traffico di cocaina che dai Caraibi arrivava nella capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

È stato arrestato, dopo anni di latitanza, Santos Medina Familia, alto ufficiale della Polizia Dominicana e narcotrafficante. Il 53enne, inserito nella lista dei 100 ricercati più pericolosi al mondo, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, dove è stato preso in consegna dai militari della Guardia di Finanza e personale della Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino.

Santos Medina Familia, conosciuto anche come ‘er bananà', era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in seguito alle indagini condotte all'epoca dal Gico e dalla Squadra Mobile di Roma. Secondo le accuse l'uomo, che lavorava all'aeroporto, faceva partire dalla Repubblica Dominicana ingenti quantità di cocaina destinate al mercato italiano. Destinatario di un ordine di cattura nel 2017, in seguito all'operazione ‘La Romana-Fireman‘ che aveva portato in carcere 19 persone (condannate in primo grado a vent'anni di carcere), si era reso irreperibile. Fino a stamattina, quando è stato estradato in Italia.

Le indagini avevano portato alla scoperta di un'organizzazione narcotrafficante con base a Roma ma con ramificazioni all'estero. Il gruppo criminale, anche per la collaborazione con la ‘ndrangheta, riusciva a importare grosse quantità di cocaina dalla Repubblica Dominicana. E proprio qui giocava un ruolo centrale Santos Medina Familia che, nel suo ruolo di alto Ufficiale della Policia National dominicana, gestiva i carichi di droga da spedire all'estero. Questi venivano nascosti in container commerciali o imbarcati in aeromobili provenienti dall'aeroporto dominicano ‘La Romana' (da qui il nome dell'operazione), e venivano fatti passare dal porto di Cagliari o dall'aeroporto di Milano Malpensa. Non solo. Santos Medina Familia manteneva i fili dei contatti a Roma tramite alcuni suoi connazionali che si erano stabiliti in Veneto. Ad aprile 2023 la cattura dopo anni di latitanza: questa mattina, l'estradizione all'aeroporto di Fiumicino.