Cluster Covid in campeggio: si sottopongono a tampone solo 150 ospiti su 600, la Asl blocca accessi La Asl di Latina ha bloccato tutti gli accessi al campeggio sul lungomare di Fondi, dove ieri sono risultate positive 9 persone. La decisione è stata presa perché c’è stata scarsissima adesione allo screening in programma ieri: solo 150 persone sulle 600 previste si sono sottoposte a tampone di controllo.

La notizia è arrivata ieri: nove persone sono risultate positive al Covid in un campeggio sul lungomare di Fondi, provincia di Latina. Si tratta di alcuni operatori della struttura e di alcuni turisti in vacanza, soprattutto giovani e giovanissimi. Tutti i contagiati sono stati posti in quarantena in una zona isolata del camping, mentre gli altri ospiti, circa 600 persone, dovranno effettuare il tampone.

Flop tamponi: si presentano in 150 su 600

L'aggiornamento di oggi è che la Asl di Latina ha bloccato tutti gli accessi al campeggio. Questo perché c'è stata scarsissima adesione allo screening in programma ieri: dovevano presentarsi in 600, come detto, ma il testo lo hanno effettuato soltanto 150 persone e tra queste i 60 operatori della struttura ricettiva, risultati tutti negativi. In sintesi, facendo i conti, mancano all'appello circa 350 ospiti del camping e tra questi ci sono anche tanti contatti stretti dei ragazzi contagiati. Data la situazione, il dipartimento di prevenzione della Asl di Latina ha deciso di bloccare tutti gli accessi fino a quando non verranno eseguiti tutti i tamponi necessari. Stando a quanto si apprende, inoltre, gli altri contatti stretti dei positivi, che nel frattempo avevano concluso le vacanze, sono stati richiamati e messi in quarantena presso le loro abitazioni.

La Regione: "Attenzionato litorale di Fondi"

Il nuovo tentativo di screening per gli ospiti del campeggio è in programma per la giornata di lunedì. Ieri, proprio a causa di questo cluster, il bollettino sull'andamento dei contagi diffuso dalla Regione Lazio recitava: "Attenzionati litorale di Fondi (Latina) e territorio Asl Roma 4 (Civitavecchia) per cluster dovuto a feste di compleanno".