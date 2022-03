Cinghiale aggredisce due pescatori, li spinge sui rovi e ne morde uno sul fondoschiena Lo scorso weekend un 30enne è stato aggredito da un cinghiale sulle rive del lago di Albano, a Castel Gandolfo. L’animale lo ha morso sul fondoschiena ed è stato medicato con alcuni punti di sutura.

A cura di Beatrice Tominic

Lo scorso fine settimana, nella giornata di sabato 5 marzo, un ragazzo di 30 anni è stato puntato da un grosso cinghiale nella zona di via dei Pescatori, a Castel Gandolfo, sulle rive del lago di Albano, che lo ha aggredito, mordendolo su un gluteo. Il ragazzo, un pescatore che stava rientrando dopo un'uscita nelle acque del lago in tarda mattinata, è stato puntato dall'ungulato mentre insieme ad un altro ragazzo si stava rifocillando con un panino, poco distante da dove si trovano alcuni chioschi di porchetta a pochi passi dalle spiaggette del lago. Il cinghiale, una volta intercettati, potrebbe averli puntati proprio perché intimorito dalla loro presenza. In seguito, li ha spinti sui rovi e si è scagliato su uno dei due, mordendo il 30enne sul fondoschiena. L'altro, invece, è riuscito a trovare riparo dietro ad un cancello ed ha chiamato i soccorsi.

I soccorsi e i punti di sutura al ragazzo ferito

I due ragazzi, impauriti per l'aggressione subita dall'animale, hanno immediatamente allertato il 118 che è giunto subito sul luogo dell'attacco. Una volta sul posto, i medici del personale sanitario hanno provveduto a curare entrambi e hanno trasportato quello ferito al gluteo al Nuovo Ospedale dei Castelli (NOC) che si trova ad Ariccia, dove, per medicarlo, gli sono stati cuciti alcuni punti di sutura sul morso del cinghiale.

Bambino morso dal cinghiale durante la gita in bicicletta

Poco più di un anno fa, nella giornata del 14 febbraio 2021, nella stessa zona, un altro cinghiale aveva aggredito un bambino di 11 anni di Marino che stava facendo un'escursione in bicicletta con i suoi genitori. L'animale, stavolta, ha iniziato ad inseguire il ragazzino fino a quando, una volta fermato, gli ha morso una coscia. Anche in quel caso sono stati immediatamente allertati i soccorsi e, una volta giunto il 118, il ragazzino è stato medicato senza essere trasportato in ospedale: oltre al morso, l'11enne aveva anche riportato delle contusioni alle gambe a causa della caduta dalla bicicletta.