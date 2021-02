in foto: Il plesso Malafede 2

La scuola di via Carotenuto a Roma è chiusa da oggi per Covid. Si tratta dell'Istituto Comprensivo con scuola primaria e secondaria di primo grado in zona Casal Bernocchi. A comunicarlo ufficialmente una circolare a firma della dirigente scolastica Eugenia Rigano, che ha informato le famiglie sulle disposizioni della Asl Roma 3, che ha interdetto il plesso Malafede 2 in via Piero Gherardi 39, per l'elevato numero di contagi registrati, 215 alunni e 45 persone tra docenti e personale scolastico, risultati positivi al coronavirus. "Dal momento che si tratta di una variante del Covid, si raccomanda l'importanza di un corretto svolgimento della quarantena di quattordici giorni, vista la maggiore trasmissibilità delle varianti e l'importanza di questa misura di salità pubblica al fine di limitarne la diffusione" scrive la dirigente. La preside ricorda inoltre che "dei due genitori uno dovrà rimanere in casa con il figlio minore e non può affiarlo a cure di terzi". La dirigente ha inoltre informato le famiglie degli studenti che i locali saranno sottoposti, come da prassi, alla sanificazione, prima della riapertura e la ripresa delle lezioni.

Ieri chiuso l'Istituto Sinopoli-Ferrini al quartiere Africano

Procedono a macchia di leopardo le chiusure e le riaperture delle scuole di Roma e nel Lazio, dove i contagi aumentano e in alcuni casi è stata registrata la variante inglese del Covid, ma al momento la situazione è tenuta sotto controllo. A Roma sono già diversi gli istituti in cui è scattato il provvedimento temponaneo, con la messa in quarantena di intere classi e docenti, per scongiurare il diffondersi dei contagi. Ieri, domenica 21 febbraio, oltre all'istituto di Casal Bernocchi, è stata la volta della scuola Sinopoli-Ferrini nel quartiere Africano, temporaneamente chiusa dopo che un professore e un alunno hanno contratto il virus.