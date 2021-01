Ennesima mattinata nera per i trasporti nella città di Roma: la fermata metro di piazza di Spagna è stata chiusa a causa di un guasto tecnico. Secondo quanto riportato dai canali di comunicazioni ufficiali di Atac, a provocare il guasto sarebbe stato un black out. I tecnici stanno lavorando per far tornare la situazione alla normalità, ma al momento i treni transitano senza fermarsi. Con buona pace dei pendolari che devono trovare un'altra soluzione per raggiungere i luoghi di lavoro e che lamentano i continui disservizi del traporto pubblico romano, soprattutto in questi tempi di pandemia dove il distanziamento sui mezzi non è semplice da mantenere nemmeno quando la circolazione procede normalmente. Non si conoscono i tempi di ripristino della normale circolazione ferroviaria. Traffico rallentato anche sulla metro B e sulla B1 per un intervento tecnico sugli impianti di circolazione alla stazione Eur Magliana.

Chiuse Policlinico e Castro Pretorio, stop in anticipo a metro C

Dall'11 gennaio è stata disposta la chiusura anticipata della metro C per i lavori di prolungamento nella tratta da San Giovanni – Colosseo. Le ultime corse partiranno quindi alle 20.30 da Pantano e alle 21 da San Giovanni. Al fine di limitare i disagi, Atac ha attivato degli autobus sostitutivi. Rimangono invece chiuse le stazioni metro di Policlinico e Castro Pretorio per la sostituzione integrale degli ascensori e delle scale mobile. Interventi che non si sa quanto dureranno, quindi non è possibile dire quando queste due fermate – snodi fondamentali della metropolitana – saranno riaperte al pubblico.