Chiusa la campagna elettorale nel Lazio: i comizi conclusivi di D’Amato, Bianchi e Rocca I tre candidati alle regionali del Lazio hanno concluso la campagna elettorale in vista dei seggi del 12 e 13 febbraio. D’Amato e Bianchi in periferia, Rocca all’Auditorim della Conciliazione.

A cura di Alessia Rabbai

La chiusura della campagna elettorale di Alessio D’Amato

La campagna elettorale dei tre candidati alla carica di presidente della Regione Lazio giunge al termine. Domenica e lunedì, 12 e 13 febbraio aprono i seggi per le elezioni regionali 2023. Oggi è stata la volta del candidato del centrosinistra Alessio D'Amato e della sfidante del Movimento Cinquestelle Donatella Bianchi, che hanno per i loro incontri conclusivi le periferie romane. D'Amato ha salutato gli elettori prima del voto a Garbatella, proprio nel quartiere caro alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fratelli D'Italia. Bianchi oggi ha incontrato i cittadini al Cinema Aquila al Pigneto, con lei a farle da spalla c'era il leader dei pentastellati Giuseppe Conte. Il candidato del centrodestra Francesco Rocca non ha invece optato per il tradizionale comizio di fine campagna elettorale, considerando come conclusivo l'incontro di domenica scorso 5 febbraio, che si è avolto all'Auditorium della Conciliazione.

D'Amato: "Non facciamo vincere la destra"

D'Amato alla chiusura della campagna elettorale a Garbatella ha rivolto un appello agli elettori, di non far vincere la destra: "Ha fatto tanto male a questa regione. C'è la possibilità di utilizzare il voto disgiunto con la duplice possibilità di bloccare la destra e di votare per il proprio partito". Ha sconsigliato inoltre ai cittadini di votare la sfidante di centrosinistra definendo "il voto alla Bianchi perso, inutile". A sostenere D'Amato nella corsa al ruolo di nuovo governatore c'era anche il deputato del Pd Nicola Zingaretti, che ha definito quella delle regionali, una sfida di soli due concorrenti: "La scheda ha due voti. Uno per il consiglio e uno per il presidente. Faccio un appello. Ognuno scelga quello che vuole per il partito. Ma per il presidente bisogna dire la verità, la scelta e tra Rocca e D'Amato. Ed è meglio D'Amato". A fare i migliori auguri al candidato del centrosinistra anche il sindaco di Roma Roberto Gualiteri, anche per lui le elezioni sono "un ballottaggio tra D'Amato e Rocca" e ha definito "D'Amato più bravo e competente".

Bianchi: "Diamo al Lazio aria nuova"

Donatella Bianchi che corre con Cinquestelle ha concluso la campagna elettorale ribadendo i punti principali sui quali intende lavorare se verrà eletta: tra questi nei primi centro giorni del suo mandato ci sono la creazione dell'assessorato alle politiche giovanili, un reddito di cittadinanza regionale, l'istituzione della figura dello psicologo di base e il Superbonus Lazio. E poi ancora, rilancio della medicina territoriale, aumento della raccolta differenziata, messa in sicurezza delle strade e miglioramento del trasporto pubblico regionale. "Ci aspettiamo la vittoria – commenta Conte a chiusura della campagna elettorale – Questa è la sfida, sicuramente non facile, che stiamo cercando di combattere: abbiamo presentato un programma preciso, puntuale e articolato. Ora lasciamo scegliere ai cittadini".

Rocca: "Rispondo al grido di dolore della regione"

Lo scorso 5 febbraio Francesco Rocca, sostenuto dalla premier Meloni, ha pronunciato il suo discorso agli elettori nell'incontro all'Auditorium della Conciliazione. "Durante questa campagna elettorale ho ascoltato il grido di dolore di una regione che per dieci anni è stata completamente abbandonata a se stessa". Parlando di Gulatieri ha detto: "Abbiamo un sindaco desaparecido, che non sa ascoltare le istanze della città" ma si è dichiarato in casi di vittoria disponibile alla collaborazione e al dialogo.