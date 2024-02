Chiude la tratta Cesano-Viterbo tra giugno e settembre: pendolari senza treni per 40 chilometri Pendolari preoccupati per i disagi dovuti alla chiusura della tratta Cesano-Viterbo della linea ferroviaria FL3 per lavori. “Chiediamo treni grantiti nelle ore di punta e un servizio sostitutivo adeguato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La linea ferroviaria FL3 Roma-Cesano-Viterbo chiude tra il 14 giugno e il 10 settembre 2024 nella tratta Cesano-Viterbo per lavori. A renderlo noto la scorsa settimana l'Osservatorio regionale sui Trasporti, un'organizzazione formata da comitati pendolari, associazioni ambientaliste e di consumatori e gruppi di studio sui trasporti. Ciò significa che questa estate in concomitanza con la fine delle scuole, circa quaranta chilometri a cavallo tra le province di Roma e Viterbo resteranno senza treni.

E i pendolari esausti sono sul piede di guerra, chiedendo che vengano garantiti i treni delle ore di punta e comunque assicurato un servizio di trasporto sostitutivo per agevolare gli spostamenti da e verso la Capitale. Si temono serie ripercussioni alla viabilità su strada con l'incremento del traffico di chi per raggiungere il luogo di lavoro sarà costretto a prendere l'auto privata. Già l'estate 2023 i viaggiatori si sono trovati ad affrontare forti criticità con una drastica riduzione dei treni.

"Non ci sono date per il raddoppio della linea"

L’informativa, spiegano dall'Osservatorio regionale sui Trasporti, era contenuta nel Prospetto Informativo della Rete: Rete Ferroviaria Italiana interromperà la tratta per i lavori d’installazione dell’Ertms, il sistema di controllo automatico della marcia dei treni, che è in corso di attivazione su molte linee d’Italia. "Rfi conferma, assieme alla sospensione totale del servizio per tre mesi, il fatto che non ci sono date previste per il raddoppio della linea atteso da anni" spiega il presidente di Ort Andrea Ricci. E aggiunge: "Pur non avendo avuto alcuna notizia dagli amministratori locali e regionali di incontri finora volti alla programmazione dei servizi sostitutivi, confidiamo che siano coinvolte da subito anche le rappresentanze dei cittadini e dei pendolari".

"Ci garantiscano i treni nelle ore di punta"

"Abbiamo chiesto insieme all'Osservatorio regionale sui Trasporti un incontro urgente con Trenitalia, Rfi e Regione Lazio per comprendere meglio il preciso cronoprogramma dei lavori in merito alle fasi e ai tempi di interruzione del servizio – Stefano Fabbri, presidente del Comitato Pendolari FL3 Roma – Bracciano – Viterbo – vorremmo chiedere che vengano garantiti i treni almeno nelle ore di punta, con una chiusura parziale e non totale della tratta e che sia attivato un servizio sostitutivo bus adeguato in termini di frequenza, capienza e transito nelle fermate interessate".