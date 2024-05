video suggerito

Chiude il Kursaal, dopo 60 anni addio allo storico stabilimento della movida di Ostia Dopo più di sessant’anni di serate estive chiude il Kursaal di Ostia, che con il suo trampolino, era diventato il simbolo della movida di Ostia e della Dolce Vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trampolino del Kursaal (Foto Archivio)

Serate, divertimento e movida estiva arrivano ad una conclusione. Kursaal, la piscina e discoteca simbolo del litorale di Ostia dagli anni '60, chiude definitivamente. Con il suo trampolino era diventato il centro della vita notturna del litorale romano e della Dolce Vita.

Ieri l'ordinanza del Consiglio di stato ha confermato la decadenza della concessione dello stabilimento firmata ad ottobre 2023. La società titolare risultava avere 600mila euro di debiti, a causa delle tasse annuali non pagate. C'è però un paradosso: questi risalgono nel 2016, quando il Kursaal era in mani diverse rispetto all'attuale società. L'assessorato capitolino al Patrimonio ora dovrà decidere cosa fare del sito: per questa stagione e al momento è aperto solo il ristorante. La concessione demaniale è scaduta e sarà messa a bando nel 2025.

L'incidente in cui è morto Saverio Piccioni, il gestore del Kursaal

Se il Kursaal è arrivato ad avere un grandissimo successo e considerazione del pubblico è anche merito del suo gestore, Saverio Piccioni, morto la mattina del 14 agosto dello scorso anno a seguito di un incidente tra un furgone e il suo scooter su via Cristoforo Colombo a Roma. Il 51enne era a bordo del suo mezzo a due ruote, quando ha tamponato un furgone che era fermo sul lato della carreggiata.

Teatro di malamovida

Il locale è noto per essere stato una discoteca abusiva e teatro di malamovida. Nell'estate del 2022 è stata annullata una serata con ospite Fabrizio Corona, perché la questura aveva proibito l'attività di discoteca e non aveva le autorizzazioni necessarie per svolgere le serate in musica. L'evento, che è stato quindi vietato e non si è svolto, avrebbe attirato molti fan del "re dei paparazzi".

In passato lo stabilimento chiuso per assembramenti

Già in passato lo stabilimento balneare ha affrontato diverse chiusure, seppur temporanee. Durante il periodo Covid, il Kursaal è stato chiuso nell'estate del 2021 per il mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale e per gli assembramenti all'interno: non c'erano controlli e durante un serata erano presenti 2500 persone a fronte di 230 registrate.