Chiude il Caput Mundi Mall del Vaticano, il centro commerciale del Giubileo 2025 è senza pellegrini Che sia per morosità o per assenza di pellegrini lo stabilirà il giudice, il centro commerciale del Giubileo 2025 Caput Mundi Mall del Vaticano chiude i battenti. Lo sfratto il 30 ottobre.

A cura di Alessia Rabbai

Chiude il ‘Caput Mundi' ex Vatican Mall al quinto piano del Terminal-Gianicolo a pochi passi da San Pietro e dai luoghi romani della religiosità. Il 30 ottobre sarà la data definitiva dello sfratto per la società Gasak da via Urbano VIII. Il centro commerciale del Gianicolo ha aperto la scorsa primavera, l'aspettativa era che fosse un punto strategico in vista del Giubileo 2025. Invece a distanza di pochi mesi arriva la notizia della chiusura, che riporta La Repubblica. Per costruirlo sono serviti due anni di tempo e una cifra che ammonta a dieci milioni di euro.

Il centro commerciale è diventato praticamente un ‘luogo fantasma', chiuso al pubblico la metà dei negozianti ha rimosso la propria attività, chiedendo risarcimenti, che ammonterebbero a otto milioni di danni. I motivi della chiusura sarebbero da una parte la morosità dall'altra la mancanza di pellegrini. Il primo per il fatto che la società Gasak non avrebbe appunto pagato due rate dell'affitto alla società Terminale Vaticano Roma, la quale gestisce lo spazio di proprietà del Vaticano.

Un botta e risposta tra le due società in quanto la Gasak ritiene che il fallimento sia stato provocato dalle mancanze della società che fa capo al Vaticano. È in corso dunque tra le due società una battaglia legale in merito alla quale spetterà al giudice del Tribunale stabilire chi ha ragione.

Il centro commerciale Caput Mundi Mall inaugurato a primavera

Il centro commerciale Caput Mundi è stato inaugurato il 15 marzo 2023 con oltre quaranta boutique di grandi marchi, dieci food experience, con un'area attrezzata complessiva di 5mila metri quadri. L'aspettativa era alta, ossia quella di essere un punto di riferimento nello shopping per quanto riguarda i pellegrini, che avrebbero dovuto raggiungerlo con il pullman turistici. Ma così non è stato, già dopo pochi giorni dall'inaugurazione sono emersi dei problemi, che nelle settimane successive hanno condotto le due società davanti al giudice.