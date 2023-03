Apre Caput Mundi Mall, il centro commerciale del Gianicolo a pochi passi da San Pietro Inaugurato il Caput Mundi Mall, il centro commerciale del Gianicolo a pochi passi da piazza San Pietro: un punto strategico soprattutto in vista del Giubileo 2025.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiama Caput Mundi Mall ed è il nuovo centro commerciale nel cuore di Roma: è stato inaugurato ieri pomeriggio e si trova in pieno centro, a pochi passi da via della Conciliazione.

Quaranta boutique, dieci food experience e tanta arte on l'esposizione delle opere di Andy Warhol della collezione Rosini Gutman a cui si è aggiunto, per l'occasione di ieri pomeriggio e per l'apertura al pubblico, oggi, anche un concerto jazz e tanta musica.

"È un luogo di eccellenza che rappresenta un servizio per il territorio", ha commentato l'assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli: il centro commerciale si trova in un punto lontano da grandi aree di shopping ed è vicinissimo a due importanti ospedali della capitale, il Bambino Gesù e il Santo Spirito.

Per costruire il Caput Mundi Mall sono stati necessari 10 milioni di euro, che sono serviti per attrezzare un'area di 5mila metri quadri. Per entrare nel centro commerciale c'è un ingresso con parcheggio, al civico 16 di via Urbano VIII (Terminal Gianicolo) e due ingressi pedonali uno dei quali dista appena 50 metri da piazza San Pietro, con cui è collegato da un percorso di scale mobili che porta in via della Conciliazione. Un ottimo punto per intercettare i turisti, soprattutto in vista del Giubileo 2025 e di Expo.

Oltre allo shopping, anche mostre d'arte: la prima, già allestita, è composta da cinque opere di Andy Warhol, ma sono presenti anche alcune di Ernesto Lamagna e Stefano Bressani. Un'altra vera e propria opera d'arte e tecnologia è rappresentata anche dal vero pupazzo di E.T., donato dalla famiglia Rambaldi e dai cagnolini robot firmati Sony, utili anche per la pet therapy.