Chi era Mauro Palombelli, morto nel maxi tamponamento sul raccordo: aveva 61 anni e trasportava carni Si chiamava Mauro Palombelli, aveva 61 anni e lavorava come trasportatore di carni. Ancora in codice rosso il camionista che trasportava fiori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente sul Gra

Lavorava come trasportatore da più di 40 anni: si trovava proprio alla guida del suo camion Mauro Palombelli quando è rimasto coinvolto nel maxi-tamponamento di ieri, lunedì 18 dicembre 2023, sul raccordo, poco prima dell'uscita Pisana-Magliana. Ed è morto sul colpo.

Palombelli aveva 61 anni ed era originario di Latina, ma da anni viveva a Cori, comune della stessa provincia più a nord, a poco meno di 20 chilometri da Velletri. "Trasportava carni, era riuscito ad avviare un'impresa – spiega la nipote, come riporta il Messaggero – Amava il mare e le sue gite in barca".

L'incidente sul raccordo

Il maxi-tamponamento è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 19 dicembre 2023. L'incidente si è verificato nella carreggiata esterna, dove si sono scontrati un camion, tre furgoni e due automobili. Oltre al decesso di Palombelli, sei persone sono rimaste ferite nell'impatto violento. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivate tre eliambulanze, ambulanze e automediche. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sono loro che hanno estratto dalle lamiere i corpi di due persone coinvolte, fra cui quello di Palombelli. Per lui, è apparso subito chiaro, non c'era nulla da fare.

Come stanno le persone ferite nell'incidente

Nel frattempo c'è stata grande preoccupazione da parte delle famiglie delle persone ferite. "Eravamo in ansia, mi hanno fatto parlare con mia sorella per tranquillizzarci", dice uno dei familiari delle persone coinvolte. "L'hanno trasportata in eliambulanza al San Camillo, l'incidente quando stava andando al lavoro: ha ferite profonde, ma è stabile". La prima auto coinvolta, dopo il tamponamento fra camion, sarebbe proprio la sua secondo quanto emerso dai rilievi.

Un'altra donna è stata trasportata al Campus Biomedico in codice giallo, dimessa in mattinata. Restano critiche le condizioni di un altro camionista che trasportava fiori: si trova ancora in codice rosso al Sant'Eugenio.