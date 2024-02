Chi è Philip Rogosky, il producer scomparso a Roma il 29 gennaio Il producer Philip Rogosky è scomparso il 29 gennaio 2024 da Roma. Cinquantasei anni, ha un codino, i capelli grigi, ha un pizzetto, è molto alto e magro. L’ultima zona che ha frequentato è Ponte Sant’Angelo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Philip Rogosky

Philip Rogosky è scomparso da Roma il 29 gennaio 2024. Sono settimane di preoccupazione per i famigliari che non hanno più avuto sue notizie. Il cinquantaseienne, che di professione fa il producer, ha frequentato come ultima zona sicuramente Ponte Sant'Angelo. Sul caso della sua scomparsa stasera, mercoledì 14 febbraio, parlerà la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' nella puntata in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In caso di avvistamenti contattare il Numero Unico delle Emergenze 112. Eventuali segnalazioni possono essere fatte anche alla redazione di ‘Chi l'ha visto?' al numero 06/8262. Come appreso da Fanpage.it serve fare attenzione, perché Philip potrebbe trovarsi in uno stato confusionale ed è necessario trovarlo il più presto possibile, con la speranza che stia bene e che i suoi cari possano riabbracciarlo presto.

Chi è Philip Rogosky, l'uomo scomparso a Roma

Philip Rogosky è uscito di casa intorno alle 9 di lunedì 29 gennaio e da allora si sono perse le sue tracce. Ha un codino, i capelli grigi, ha un pizzetto, è molto alto e magro. Da casa mancano soltanto portafogli e telefono. Per spostarsi spesso utilizza le biciclette elettriche a noleggio. Al momento della scomparsa indossava un giaccone verde scuro con cappuccio, pantaloni color vinaccia, scarpe camper.

L'incontro con la moglie e le ultime parole

Due colleghi di Philip, Alessandro Bonino e Giulia Catozzi, nella puntata di ‘Chi l'ha visto?' del 31 gennaio scorso hanno spiegato: "La moglie l'ha salutato alle 9 del mattino ed è andata a lavoro. Ha avuto due settimane di influenza e la moglie gli ha detto di restare a casa perché non lo vedeva ancora in forma. Si sono salutati e lei è andata a lavorare. Lei è tornata a casa e non l'ha trovato, i figli si sono svegliati alle 10 e 30 e non l'hanno trovato. Il telefono risulta spento, ma sappiamo che forse è uscito per buttare l'immondizia. Non ha la macchina, quindi se si è spostato lo ha fatto a piedi. Alle 20 è stata presentata una denuncia alle forze dell'ordine".