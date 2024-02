Philip Rogosky da giorni scomparso nel nulla a Roma: “Non sappiamo cosa pensare” Da lunedì 29 gennaio sembra scomparso nel nulla Philip Rogosky, 56 anni, di professione producer cinematografico. È uscito di casa alle 9 del mattino, zona ponte Sant’Angelo, nel cuore di Roma, e non è più tornato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è stato ancora ritrovato, Philip Rogosky, 56 anni, di professione producer cinematografico. Da lunedì 29 gennaio sembra scomparso nel nulla e il telefono risulta spento. È uscito di casa alle 9 del mattino, zona ponte Sant'Angelo, nel cuore di Roma, e non è più tornato.

L'uomo aveva passato due settimane in casa, per via di un'influenza, e anche quel giorno non sarebbe andato a lavoro. "Io sono uscita di casa alle 9, lui mi ha detto che sarebbe uscito dopo di me per gettare la spazzatura, ma quando i miei due figli si sono alzati non l’hanno trovato. Strano, hanno pensato subito. Mio marito è una persona molto prevedibile e connessa, legge e risponde sempre ai messaggi, avvisa se ritarda, per questo la prima denuncia telefonica sulla sua scomparsa l’ho fatta subito, lunedì sera alle 22. A causa di quell’influenza, ho immaginato si fosse sentito male nei paraggi, che fosse svenuto. Abbiamo controllato le isole Ama vicino a casa e abbiamo chiamato gli ospedali, ma nulla. Non sappiamo cosa pensare", ha raccontato la moglie al Corriere della Sera. Com'è possibile che in pieno giorno e in pieno centro di Roma nessuno abbia avvistato il 56enne?

Philip, 56 anni, è alto 1,83, ha occhi castani e capelli brizzolati. Al momento della scomparsa indossava un giaccone verde scuro con cappuccio, un maglioncino, pantaloni bordeaux e scarpe da ginnastica. Così si legge sulla scheda caricata sul sito della trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?': "Philip, 56 anni, vive a Roma in zona Ponte Sant'Angelo con la compagna e i due figli. Il 29 gennaio, tra le 9 e le 10:30, è uscito di casa senza dare più notizie. Ha con sé il cellulare, che risulta spento dalle 9:30 del giorno della scomparsa, e il portafoglio con la patente".